ЦПЛР – Стара Загора отличи младите таланти в Десетото издание на националния конкурс „Моят празник“

347 рисунки от 19 области представиха детско въображение, традиции и празнични истории

Стара Загора отново се превърна в творчески център на младите художници от цялата страна. Центърът за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора (ЦПЛР) обяви резултатите от юбилейното Десето издание на националния конкурс за изобразително изкуство „Моят празник“, който тази година отбеляза рекордна активност. В надпреварата постъпиха 347 творби на деца и ученици от 19 области, 31 града и 9 села в България.

В инициативата се включиха 42 училища и 23 школи към центрове за подкрепа, читалища, ЦСОП и РЦПППО, което още веднъж подчерта високия национален интерес към конкурса, утвърдил се като една от най-значимите платформи за насърчаване на детското творчество.

Оценяването беше извършено от професионално жури, назначено със заповед на директора на ЦПЛР д-р Милен Алагенски, в състав: гл. ас. д-р Петър Петров (Тракийски университет), Дамян Баев (СБХ – Стара Загора) и Димо Димов (Художествена галерия – Стара Загора). Те оцениха творбите по художествена интерпретация, техника и оригиналност и присъдиха отличия в категориите „Школи по изкуствата“ и „Училища“, както и редица специални и партньорски награди.

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА -СТАРА ЗАГОРА Никол Владимирова – 10 г, Ателие “Приказен свят“, гр. София; НАГРАДАТА НА ЦПЛР-СТАРА ЗАГОРА Мерт Метин – 9 г., ЦПЛР – ОДК – Търговище, Школа по изобразителни изкуства гр. Търговище;

КАТЕГОРИЯ : ШКОЛИ ПО ИЗКУСТВАТА

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /7-10Г./

I НАГРАДА

Аяз Ефраимов – 10 г., ЦПЛР-ОДК – Търговище, Школа по изобразителни изкуства гр. Търговище; II НАГРАДА Мира Демирева – 10 г., ЦПЛР-ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, област Ямбол; III НАГРАДА Зара Кушева – 10 г., Ателие „Приказен свят“, гр. София; ПООЩРЕНИЕ София Николова – 6 г., ОМЦ „Захари Стоянов“, Ателие „Стела и Дара“, гр.

Добрич;

II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /11-15Г./

I НАГРАДА

Карина Иванова – 14 г., Школа „Елиза Арт“, гр. Габрово; II НАГРАДА Силвена Христова – 11 г., ЦПЛР – Стара Загора, Школа по графика „ЛитоЛино“ гр. Стара Загора; III НАГРАДА Ивайла Стефанова – 11 г., ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, област Ямбол; ПООЩРЕНИЕ Евгени Георгиев – 11 г., ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, област Ямбол;

КАТЕГОРИЯ: УЧИЛИЩА

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /7-10Г./

I НАГРАДА

Божидар Иванов – 8 г., 2 клас, IX ОУ „Веселин Ханчев“, гр. Стара Загора; II НАГРАДА Дария Капева – 7 г., 1 клас, ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора; III НАГРАДА Павлина Вачева – 7 г., 1 клас, ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора; ПООЩРЕНИЕ Симона Павлова – 10 г., ОУ „Христо Ботев“, гр. Батановци, област Перник;

II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /11-15Г./

I НАГРАДА

Ивайла Димитрова – 13 г., III ОУ “Д-р Петър Берон“, гр.Монтана; II НАГРАДА Памела Димитрова – 10 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Ателие „Цветна палитра“, с. Черна гора, област Стара Загора; III НАГРАДА Виктор Лазаров – 5 клас, СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица, област Велико Търново; ПООЩРЕНИЕ Гамзе Мюмюн – 9 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Самуил, област Разград;

НАГРАДА НА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Рая Савова Митраджиева – 8 г. ОУ „Кирил Христов“ – гр. Стара Загора;

НАГРАДИ НА ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА – АВГУСТА Драгомир Вачев – 7 г., ОУ „Кирил Христов“ – гр. Стара Загора; Алиса Исмаилова – 8 г., ЦПЛР – ОДК – Ардино; Преслава Пенева – 14 г., ЦПЛР – Горна Оряховица; Божидар Валентинов Методиев – 14 г., Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – гр. Благоевград;

НАГРАДИ НА ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА

Станимир Михайлов Михайлов – 12 г., Второ основно училище „П. Р.

Славейков“ – гр. Стара Загора;

Даяна Мартинова Иванова – 11 г., VI ОУ „Св. Никола“ – гр. Стара Загора; Анна Иванова Живкова – 9 г., ЦПЛР – Стара Загора;

НАГРАДА НА МЛАД ОМБУДСМАН

Таша Златкова Миткова – 10 г., СУ „Христо Смирненски“ – гр. Стара Загора;

НАГРАДИ НА ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД – СТАРА ЗАГОРА Екатерина Иванова Димитрова – 11 г., ЦПЛР – Стара Загора, клуб за илюстрация и комикс „Моливчето“; Ева Антова Желязкова – 8 г., ЦПЛР – Стара Загора, школа по Графика „ЛитоЛино“; Вера Сергеева Ярошенко – 8 г., ЦПЛР – Стара Загора, школа по Живопис;

НАГРАДИ НА ГРАЖДАНСКИ КЛУБ „ЛИПА“ – СТАРА ЗАГОРА Десислава Димова – 12 г., Второ основно училище „П. Р. Славейков“ – гр.

Стара Загора;

Каролина Юлиянова Георгиева – 11 г., ЦПЛР – ОДК гр. Силистра;

НАГРАДИ НА СНЦ „ЗОНТА КЛУБ“ – СТАРА ЗАГОРА Стефани Василева Иванова – 9 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Черна Гора, обл. Стара Загора; Петя Борисова Бъчварова – 12 г., ЦПЛР – Стара Загора, Школа по Графика „Литолино“; Петя Борисова Бъчварова – 12 г. ЦПЛР – Стара Загора, Школа по приложни изкуства;

НАГРАДИ НА ИНЪР УИЙЛ КЛУБ – СТАРА ЗАГОРА Анна Максимова Буковска – 13 г., Детска АРТ школа „Живопис“ към военен клуб – гр. Казанлък; Габриела Христова Петрова – 12 г., Второ основно училище „П. Р.

Славейков“ – гр. Стара Загора;

Весела Калоянова Калоянова – 10 г., ОУ „Кирил Христов“ – гр. Стара Загора; Кристиян Костадинов Петров – 8 г., ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – гр. Пловдив; Габриела Константинова Стоянова – 15 г., Детска АРТ школа „Живопис“ към Военен клуб – гр. Казанлък; Теодора Ганчева Тенева – 13 г., школа по графика „ЛитоЛино“ към ЦПЛР – Стара Загора;

Общо 170 творби бяха включени във финалната изложба, която впечатлява с богатство на стилове, цветове и индивидуални послания. Юбилейното издание на конкурса показа силата на детското въображение и значението на художественото образование като двигател на креативност и самостоятелно мислене.

