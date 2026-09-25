ЦПЛР – Стара Загора открива учебно-творческата 2026/2027 година с празнична програма

Официалният старт ще бъде даден на 29 септември от 16.00 часа на сцената пред Общината

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора (ЦПЛР – Стара Загора) и Центърът за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ (ЦПЛР – АОП „Юрий Гагарин“) ще открият официално учебно-творческата 2026/2027 година с празнично събитие. То ще се проведе на 29 септември (вторник) 2026 г. от 16.00 ч. на сцената пред Община Стара Загора.

ЦПЛР – Стара Загора създава възможности за развитие на индивидуалните способности, таланти и интереси на децата и учениците чрез разнообразни занимания в областта на изкуството, музиката, танците, спорта, науката и други направления. Центърът предоставя пространство, в което младите хора могат да откриват своите интереси, да развиват уменията си и да изявяват своя талант.

Празничната програма ще представи част от дейностите на ЦПЛР – Стара Загора с участието на деца и ученици от сценичните школи. Публиката ще види изпълнения на Детски фолклорен ансамбъл „Траянци“, Група за автентичен фолклор „Китчица“, Мажоретния състав и Школата по хип-хоп танци.

Част от програмата ще бъде посветена и на астрономията. Ще бъдат представени наблюдения на Слънцето в бяла светлина. А в 17.00 часа в Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ ще бъде представена презентация на тема „Пътешествие в конуса на лунната сянка“ от проф. Алексей Стоев, директор на ЦПЛР – АОП „Юрий Гагарин“.

Събитието ще даде възможност на деца, ученици, родители и гости на града да се запознаят с част от дейностите, които двата центъра организират през учебната година.

Община Стара Загора и ЦПЛР канят всички жители и гости на града да присъстват на празничното откриване на учебно-творческата 2026/2027 година.