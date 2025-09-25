ЦПЛР – Стара Загора и ЦПЛР – Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ организират Ден на отворените врати на 30 септември

От 17.00 до 20.00 часа старозагорци могат да се запознаят с разнообразието от творчески дейности и да наблюдават с телескопи избрани обекти от звездното небе

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора (ЦПЛР – Стара Загора) и Центърът за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ (ЦПЛР – АОП „Юрий Гагарин“) канят всички старозагорци на Ден на отворените врати на 30 септември (вторник) 2025 г.

Събитието ще се проведе от 17.00 до 20.00 часа в петте сгради на ЦПЛР – Стара Загора, както и в ЦПЛР – АОП „Юрий Гагарин“, която се намира в сградата на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ на ул. „Цар Иван Шишман“ № 62 (IV етаж, източно крило).

Учебната година в центровете за подкрепа за личностно развитие започва на 1 октомври. Ден по-рано, на 30 септември, двата старозагорски Центъра ще отварят врати, за да дадат възможност на посетителите отблизо да се запознаят с дейността на школите и ателиетата към всички педагогически форми. В рамките на събитието във всяка една от сградите ще бъде представена образователната и творческата дейност.

Всички клубни форми и школи са отворени за записване на деца и ученици и са напълно безплатни.

Разнообразието от дейности в ЦПЛР – Стара Загора е организирано в няколко сгради, всяка със своята образователна и творческа насоченост:

ЦПЛР – Стара Загора – централна сграда, находяща се на адрес: ул. „Захарий Княжески” 71 ет. 2 и ет. 3

Ø Певческа формация за автентичен фолклор “ Китчица“;

Ø Театрална школа „Жест“;

Ø Камерен състав „Тамбура“;

Ø Мажоретен състав;

Ø Школа по латиноамерикански танци;

Ø Школа по Хип-Хоп танци;

Ø Школа „Живопис“;

Ø Школа „Малка пластика“;

Ø Школа „Фотография“.

Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“, находящ се на адрес: бул. „Митрополит Методий Кусев” № 20

Ø Академия по математика;

Ø Школа „Класическа китара“;

Ø Школа за комикс и илюстрация „Моливчето“;

Ø Школа „Приложни изкуства“;

Ø Кинознание и сценаристика;

Ø Клуб „Дебати“;

Ø Клуб „Млад журналист“;

Ø Клуб „Философско ателие“;

Ø Литературен клуб;

Ø Общински детски съвет.

Младежки дом, находящ се на адрес: бул. „Патриарх Евтимий” № 176

Ø Детски фолклорен ансамбъл „Траянци“;

Ø Камерен състав „Ударни инструменти“;

Ø Младежки общински съвет.

Къща музей „Николай Лилиев“, находяща се на адрес: ул. „Петър Парчевич” № 38

Ø Школа по графика „ЛитоЛино“

Център по кариерно ориентиране, находящ се на адрес: бул. „Александър Батенберг“ № 19

Ø Кариерно ориентиране;

Ø Клуб „Забавна астрономия“;

Ø Клуб „Млад експериментатор“.

В рамките на Деня на отворените врати посетителите ще могат да получат информация за възможностите за включване в извънкласни форми на обучение и да открият или развият своите интереси и дарби в разнообразни области.

Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора е извънучилищна образователна институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се осъществява учебно-творчески процес с деца и ученици от община Стара Загора. ЦПЛР осигурява и предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науката, технологиите, изкуствата, спорта и придобиването на умения за лидерство.

Програмата на Деня на отворените врати включва и вълнуващи астрономически дейности, които ще се проведат в Астрономическата обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“. Там посетителите ще имат възможност, с помощта на опитни лектори, да научат повече за извънслънчевите планети, както и да наблюдават с телескопи избрани обекти от звездното небе – съзвездия, ярки звезди и структурни галактични обекти.

Ето и цялата програма, която ще имате възможност да видите на адрес ул. „Цар Иван Шишман“ № 62(IV етаж, източно крило):

17.00 – 18.30 ч. Лекции с презентации на тема:

„В търсене на извънслънчеви планети“ – лектор доц. д-р Алексей Стоев (в Звездна зала);

„Слънчевата система“ – лектор Мирослав Костов, астроном (в Планетариум);

18.30 – 19.00 ч. Представяне на учебно-наблюдателните възможности на астрономическия комплекс за извънкласни и извънучилищни занимания по астрономия, астрофизика и космически изследвания (в Звездна зала).

19.00 – 20.00 ч. Обзорни астрономически лекции – лектори и презентатори: Десислава Тенева и Мирослав Костов – астрономи (в Планетариум).

19.00 ч. – 20.00 ч. Наблюдения с телескопи на избрани обекти от звездното небе: съзвездия, ярки звезди, структурни галактични обекти (двойни звезди и звездни купове, газови и прахови мъглявини, извънгалактични обекти), Луна, ярки планети със сезонна видимост и др. (наблюдателна площадка, при ясно небе)

Забележка: При облачно небе, ще бъде направена специализирана презентация в голямата зала на Обсерваторията, която ще покаже основните конфигурации на небето през есента, както и някои от най-интересните подреждания на планетите през 2025 година, астрономически снимки от лунното затъмнение на 7 септември и др.

