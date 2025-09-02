ЦПЛР – Бургас с призови места в категориите „Инструментално изкуство“ и „Фолклор“ на Международния арт фестивал и конкурс Karnolsky Summer Camp

Призови места в категориите „Инструментално изкуство“ и „Фолклор“ за ЦПЛР – Бургас на Международния арт фестивал и конкурс Karnolsky Summer Camp в Слънчев бряг.

Първо място заеха Румяна Огнянова, Рая Камалиева и Ива Цанкова с народно пеене, а изпълнителят Огнян Огнянов взе първо място с гайда. С второ място се окичиха Анита Кирякова, Александра Великова и Елена Великова.

