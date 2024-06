Чуждоезиковите летни курсове по източни езици се завръщат и това лято в бургаския филиал на Софийския университет

И това лято филиалът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Институт „Конфуций“ – София организират летен курс за ученици по китайски език и култура.

В рамките на десет дни, от 8 до 19 юли 2024 г., всички, които желаят да се запознаят с китайския език и древната култура на Китай, ще имат възможност да научат най-често използваните думи в ежедневието, да напишат с четка първия си йероглиф, да се докоснат до изящната калиграфия, чаеното изкуство, да осъществят онлайн пътешествие до една от най-древните цивилизации.

Под ръководството на преподавателките Ду Съдзие и Ли Бо от Институт „Конфуций“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на всички участници предстои едно увлекателно пътешествие в магичния свят на древен и съвременен Китай – игри, упражнения по тай дзи, запознаване с китайския зодиак и още много интересни дейности. Десетдневната програма на летния курс се провеждат изцяло на английски и китайски език.

Записването за “Chinese Language and Culture Summer Camp 2024” става на следния електронен формуляр: https://x.gd/RDWtU в срок до 30.06.2024 г. Подходящ е за ученици от 7 до 12 клас и възрастни. Таксата за целия курс на обучение е 150 лв.

След големия интерес от миналото лято и през тази година филиала на СУ ще включи в лятната си програма двуседмичен курс по японски език и култура. Той отново ще бъде проведен в партньорство с Факултета по класически и нови филологии. До дни ще бъдат обявени датите и програмата на новото издание.

По – долу може да видите цялата програма на Летен лагаер по китайски език и култура:

The Schedule of “Chinese Language and Culture Summer Camp”

08/07/Monday Overall introducing Chinese Language and Culture



09/07/Tuesday Part 1 Commonly used Chinese words for daily life

(Greetings, self–introduction: name, country…)

Part 2 Chinese zodiac 10/07/Wednesday Part 1 Commonly used Chinese words for daily life

(Numbers, age, colors…

Part 2 Taichi

11/07/Thursday Part 1 Commonly used Chinese words for daily life

(Talk about hobbies and interests)

Part 2 Taichi

12/07/Friday Part 1 Commonly used Chinese words for daily life

(Buying and selling things in a grocery store)

Part 2 Chinese traditional clothing

15/07/Monday Part 1 Commonly used Chinese words for daily life

(Talk about time)

Part 2 Chinese Gobang game

16/07/Tuesday Part 1 Commonly used Chinese words for daily life

(Talk about plan)

Part 2 Tea art

17/07/Wednesday Part 1 Online traveling in China and Chinese cuisine

Part 2 Chinese chopsticks

18/07/Thursday Part 1 Commonly used Chinese words for daily life

(Talk about directions)

Part 2 Chinese calligraphy

19/07/Friday Part 1 Self-introduction

(Using the sentences you have learned)

Part 2 Shuttlecock kicking

