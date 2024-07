Чудесно настроение ще зареди публиката с премиерния спектакъл на „Moя прекрасна лейди“ на 2 август

Режисьорът доц. д-р Александър Текелиев, сценографът Иван Токаджиев, костюмографът Яна Дворецка и хореографът Анна Пампулова готвят много изненади и гарантират първокласен музикално-сценичен продукт

Интензивният летен творчески ритъм на Държавна опера – Бургас върви към своя апогей – дългоочакваната премиера на един от най-известните и изпълнявани мюзикъла „Моя прекрасна лейди“ от Фредерик Лоу. Събитието е в рамките на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ 2024, осъществявани успешно за поредна, седемнадесета, година от Бургаската опера в партньорство с Община Бургас. Дългоочакваният премиерен спектакъл на бродуейския мюзикъл е на 2-ри август от 21:00 часа на сцената на Летния театър в Бургас.

Плеяда са талантливите творци, работещи по създаване на постановката – режисьорът доц. д-р Александър Текелиев, директор на Бургаската опера, големият български диригент Иван Кожухаров, почетен гражданин на Бургас; изтъкнатият български сценограф Иван Токаджиев, който наскоро създаде декорите и за премиерата на балета „Корсар“ на бургаска сцена и е сътворявал редица други впечатляващи сценографии на постановки на Бургаската опера; младият талантлив костюмограф Яна Дворецка – създател на прекрасните създател на прекрасните костюми на балетите „Зле опазеното момиче“ в предходната 2023-та творческа година, и „Дон Кихот“ – през лятото на 2022 г., както и хореографът доц. д-р Анна Пампулова, която бе в сред менторите на Международната балетна академия „Сара-Нора Прима“ 2024, като съпътстващо събитие на едноименния международен балетен конкурс. Спектакълът „Моя прекрасна лейди“ ще бъде интригуваща трактовка на популярното произведение – според каноните на съвремието ни, с доза провокативност, авангардна сценография и впечатляващи костюми – близо 200 на брой. Диригент на хоровия състав, който има важна роля в сценичното действие, е Александър Чепанов,Ани Токаджиева е автор на 3D mapping-а, помощник-режисьор – Лина Пеева, корепетитор – Мира Искърова.

Изтъкнатият майстор зад пулта Иван Кожухаров, диригент-постановчик, разкрива – с типичния си перфекционизъм и усет към съществените компоненти на един качествен спектакъл, че репетиционният процес за премиерата протича много добре, като музикантите от оркестъра свирят с голямо удоволствие, постигайки истинско холивудско звучене, което е напълно в духа на мюзикъла „Моя прекрасна лейди“. “След постановката на „Порги и Бес“ от Джордж Гершуин преди десетилетия на сцената на Бургаската опера, за втори път изпитвам огромно удоволствие да дирижирам подобна музика – актуална предимно за времето, в което е създадена. Отделните песни, дуети и ансамбли от мюзикъла с годините, обаче, са доказаликачествата си и са се превърнали в хит. Оригиналната партитура е прекрасна и оркестрантите се справят много добре. Желая успех на премиерата и последващите спектакли на „Моя прекрасна лейди“!, видимо доволен от творческия процес за премиерния спектакъл разказва Иван Кожухаров.

В предходни години Бургаската опера постави с голям успех друг известен бродуейски мюзикъл – „Целуни ме, Кейт!“ /“Кiss Me, Kate!”/, който бе представен при пълна зала включително и в Народния театър „Иван Вазов“ – София през м. ноември 2019 г. Режисьор на постановката бе отново доц. д-р Александър Текелиев, чийто творчески подход носи неизменно марката на висок естетически продукт, с вложена ясна мисъл, оригинална концепция, усет към детайла и иносказателни философски елементи, интелигентна креативност и несравнимо чувство за хумор. Разбира се, режисьорът готви изненади за публиката, които те със сигурност ще оценят на самата премиера, както и на последващите спектакли.

Крайният продукт на мащабната постановка, в която участва целият състав на Бургаската опера, както и гост-солисти – „Моя прекрасна лейди“, си заслужава творческата енергия, вложена в процеса на създаване на нещо ново, вълнуващо, с интелигентно намигване към публиката.

„Огромно предизвикателство за мен бешепоканата от г-н Текелиев да направим един толкова богат и разнообразен на ситуации и картини спектакъл, какъвто е „Моя прекрасна лейди“ – с новата методика – максимално изпилвана във всички картини – мултимедия. Считам, че това е предизвикателство дори и за младите колеги, които отдавна навлизат в света на модерните технологии, камо ли лично за мен, но в крайна сметка – най-големият съдник – зрителят, ще покаже и ще каже дали сме се справили. Интересна е задачата. Благодаря на всички колеги от постановъчния екип – и млади, и не толкова млади, и най-вече – на младия и надежден колега Никола Пешев. Той бързо навлиза в работата и дава чудесни идеи. По принцип – всички дават ценни идеи, в крайна сметка, какво ще се реализира като краен продукт, зависи от сглобяването на всички елементи. Голямото предизвикателство – на базата на новата технология, е да се създаде цялостната атмосфера – на епохата, времето, настроението, което търси и постановчикът.“, открехва завесата към визуалното пиршество, което очаква зрителите на премиерния спектакъл изтъкнатият български сценограф Иван Токаджиев.

„Моята прекрасна лейди“ е втора постановка за мен – първата беше преди 12 години, в едно също толкова горещо лято, на сцената на Държавна опера – Русе. Разликата с настоящата версия е епохата – режисьорът Александър Текелиев избра средата на миналия век, време с изящен и много женствен силует. Голямото предизвикателство и този път беше огромният брой костюми (засега над 170) и тук е моментът да кажа, че осъществяването на такъв проект е немислимо без невероятния екип, с който работя: Росица Атанасова, Кичка Грозева, Пепа Русева от Държавна опера – Бургас и моята страхотна асистентка Косара Зеленикова – студент от НБУ! Любимата ми сцена, разбира се, е „Конните надбягвания в Аскот„, за която направих 13 екстравагантни шапки с реверанс към тази специфична слабост на английските елити. Надявам се, че костюмите ще помогнат на зрителите да се пренесат в прекрасната история на Илайза Дулитъл!“, разказва предпремиерно Яна Дворецка, костюмограф.

Сюжетът на един от най‐изпълняваните мюзикъли в световен мащаб е не само забавен, но и носи така необходимата доза романтика, както и житейска философия. За главните роли репетира двоен и троен солистичен състав от първокласни певци – приятни изненади с гарантирана добавена естетическа стойност очакват публиката. Вече повече от месец солисти, хор и оркестър репетират усилено, за да представят на бургаската публика и гостите на туристическия град значимо културно преживяване, която ще остави траен спомен у тях. Репетиционният процес протича не само интензивно – като график, но и като емоция, която споделят артистите и ги зарежда – за да сътворят едно истинско музикално-сценично събитие – пищно, завладяващо, красиво, вълнуващо, емоционално.

„Моята прекрасна лейди“ е позната на мен постановка – участвах, преди 10 години, в постановъчния екип на трупата на Музикален театър “Стефан Македонски”, гр. София. Любим спектакъл с разнообразен хореографски потенциал. Харесвам работата с режисьора Александър Текелиев, с който творчески се срещаме за първи път. Усещам подкрепа в негово лице за моите движенчески решения. Чудесна атмосфера има и при работата ми с балетната трупа, където са млади артисти, подхождащи с любопитство към непозната за тях танцова изразителност. Надявам се да е приятна и срещата на артистите от хора с мен, тъй като съм силно взискателна към стилистиката на движение на тялото“, разкрива концепцията на спектакъла инагласите преди премиерата доц. д-р Анна Пампулова, хореограф на постановката.

За премиерния спектакъл на 2 август се готвят: за ролята на уличната цветарка Илайза Дулитъл – Илина Михайлова /гост/ и Йоана Кадийска; за ролята на професора по фонетика Хенри Хигинс – Марчо Апостолов /гост/; Полковник Пикъринг – Петър Тихолов и Йордан Христозов. За образа на Алфред Дулитъл, баща на Илайза, атрактивен пияница и пройдоха, репетират: Диман Панчев, Костадин Мечков и Валери Турманов. Върху изграждане на образа на младия беден джентълмен Фреди Хил работят тенорите Андрея Мирчев иЯни Николов. За ролята на Мисис Пиърс се готвят Калина Попова и Ирина Доброволска, Хари ще бъде Георги Бозвелиев, Джейми – Мирослав Димитров, Кръчмар – Емил Пейчев, Александър Перпериев; Мисис Хигинс – Стефка Христозова, Мисис Хил – Шмилена Султанова, Северняк – Николай Николов, Любомир Тодоров; Южняк – Божидар Кметов, Западняк – Милен Динолов, Мисис Хопкинс – Дарина Запрянова.

В мащабната мюзикълна продукция участват музикантите от оркестъра и артистичните състави на хора и балета на Държавна опера – Бургас.

Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ ще бъдат официално закрити с второто представление на най-новата постановка на Бургаската опера – „Моя прекрасна лейди“ – на 30 август от 20:00 часа на сцената на Летния театър.

Най-новата постановка на Държавна опера – Бургас е с платени авторски права на ConcordTheatricals. MY FAIR LADY is presented byarrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalfof Tams-Witmark LLC. www.concordtheatricals.co.uk

Билети – на касата на Операта, каса „Часовника“, в мрежите на Grabo – https://grabo.bg/burgas/miuzikal-v-burgas-0wt3bu и Eventim – https://www.eventim.bg/bg/bileti/drzhavna-opera-burgas-leten-teatr-burgas-1428223/performance.html, както и на място – на касата на Летния театър, преди спектакъла.

За произведението:

„Пигмалион“ е театрална пиеса от Джордж Бърнард Шоу, базирана на древногръцкия мит за Пигмалион. През 1938 г. произведението излиза на голям екран и на 15 март 1956 г. за пръв път на Бродуей в театър Марк Хелингър – Ню Йорк е поставен мюзикъл базиран на филма и пиесата, озаглавен „Моята прекрасна лейди“. Театралната версия на спектакъла печели девет награди „Тони“, постигайки голям успех и всеобщо признание.

„Моята прекрасна лейди“ е класическо произведение, в което зрял мъж взима под крилото си момиче, непохватно и първично и го моделира така, че накрая се влюбва в нея. Мюзикълът представя една стара история за трансформиращата сила на любовта, в която главна героиня е уличната екзотична цветарка с цветист лондонски диалект – Илайза Дулитъл. Хенри Хигинс, професор по фонетика, е възмутен от нейното произношение и се обзалага с приятеля си Пикъринг, че за шест месеца ще превърне Илайза в истинска дама, като я научи да говори правилно. Тя се съгласява на това предизвикателство, защото силно мечтае за по-хубава работа и това определено би ѝ помогнало. Следват комични приключения, в които неподправената героиня едновременно вбесява и очарова своя учител, като се превъплъщава в ролята, която професорът ѝ е възложил. С изминаването на времето Хигинс и Дулитъл се сближават, но тя отхвърля опитите му за обучение, остава вярна на себе си и обявява, че ще се омъжи за Фреди Ейнсфорд-Хил – беден и млад джентълмен. Накрая професорът печели облога, но осъзнава, че красотата на човек не се вижда на повърхността, а се крие дълбоко в неговата душа.

Премиерата, която обещава да е събитие за културния живот на града и региона, е на 2-ри август от 21:00 часа на сцената на Летен театър – Бургас!

Facebook

Twitter



Shares