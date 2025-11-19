ЧСЕУ „Д-р Мария Монтесори“ отбелязва своя празник със социални инициативи

Частно средно езиково училище „Д-р Мария Монтесори“ – Бургас организира тематична седмица „Седмица на добродетелите и семейните ценности“, посветена на добротата, съпричастността и силата на семейството.

Седмицата се провежда по повод Празника на училището 21 ноември – Деня на християнското семейство и младеж, и е част от годишната традиция на ЧСЕУ „Д-р Мария Монтесори“ да съчетава образователната, духовната и обществената мисия.

Инициативата се осъществява в партньорство с дирекция „Здравеопазване, превенция и социални дейности“ – Община Бургас, под мотото: „Добротата започва от нас.“

Основни акценти от програмата включват посещения в социални и пенсионерски клубове, доброволчески инициативи, работилници за родители и ученици, семейни творчески занимания и художествени прояви.

Кулминацията на тематичната седмица е на 21 ноември – празника на училището, когато ще се проведе тържество с приветствия, ученически изпълнения, представяне на „Дървото на добродетелите“, прожекция на видео и награждаване на участниците в училищния конкурс в три категории.

Facebook

Twitter



Shares