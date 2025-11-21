„Човекът без семейство не може да живее“

С тези вдъхновяващи думи учениците от 3„А” клас на ОУ „Яне Сандански“ поставиха началото на традиционния спортен празник „Мама, татко и аз“, посветен на Деня на християнското семейство.

И тази година празникът събра ученици, родители и близки заедно. Малки и големи, изпълнени с настроение, усмивки и желание за забавление, споделиха един специален ден, изпълнен с много емоции.

За поредна година Община Разлог и ОУ „Яне Сандански“ обединиха усилия, за да подарят на децата и техните семейства ден, изпълнен с движение и искрен смях.

Присъстващите бяха сърдечно приветствани от зам.-кмета на Община Разлог Славчо Фарфаров, който изрази благодарност към училищния екип за отдадеността, с която поддържат тази красива традиция. Той отправи и своето пожелание – мир, разбирателство и обич във всеки дом.

Още преди старта на спортните предизвикателства, всички присъстващи се включиха в общ флашмоб, който внесе допълнително настроение.

След това започнаха и спортните игри, в които учениците заедно със своите родители премериха сили в „Точен отскок“, „Скок, провирай, търкаляй“, „Танцът на обръча“, „Обръчен транспорт“ и други забавни предизвикателства. С много смях отборите преминаваха през препятствията, борейки се за победата.

В семейните игри първото място заслужено заеха: сем. Велеви, сем. Захови, сем. Солунови и сем. Терзиеви.

Всички победители получиха грамоти и предметни награди – семейни настолни игри и пъзели, а Община Разлог зарадва всички деца със специални пакети с лакомства.

Празникът премина в атмосфера на смях, музика, танци и незабравими моменти – истинско доказателство, че най-голямата сила е семейството.

Facebook

Twitter



Shares