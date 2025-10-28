ЧОУ „Селестен Френе“ кани на екокарнавал по повод Международния ден на Черно море

По повод Международния ден на Черно море, частно основно училище „Селестен Френе“ – Бургас организира на 29 октомври 2025 г. от 14:30 ч. празнично шествие и карнавално дефиле с костюми, изработени от рециклирани материали.

Шествието ще започне пред сградата на Община Бургас и ще завърши пред НХК, където ще се проведе кратка програма с дефиле на децата в техните еко костюми на морска тематика.

Инициативата цели да насърчи децата и учениците от Бургас да проявят креативност, като изработят костюми от използвани материали, и да ги мотивира да развият активна позиция в опазването на Черно море и природната среда.

Учебните заведения и детските градини в града са поканени да се включат в шествието и да интегрират темата за опазването на морето в своите есенни празнични инициативи.

Всички малки „морски същества“ са добре дошли на 29 октомври в 14:30 ч. пред сградата на Община Бургас, за да отпразнуват заедно красотата и значението на Черно море.

