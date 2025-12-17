Читалищната библиотека в Мездра награди своите най-активни читатели през 2025 г.

За пета поредна година дни преди Рождество Христово Библиотеката към НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра отчете резултатите от ежегодния конкурс „Читател на годината“.

Това стана на официална церемония, паралелно с откриването на Етнографската, фото и документална изложба на новопостъпили дарения „С благодарност към дарителите: Пазители на традиционния народен бит и на съхранената историческа памет“.

Инициативата „Читател на годината“ се организира от 2021 г. насам и има за цел да насърчи четенето на книги сред потребителите на библиотеката от всички възрасти и да подпомогне изграждането на читателски навици у тях.

В тазгодишното издание на конкурса бяха номинирани 18 читатели, регистрирани в двете обслужващи библиотечни звена – „Детски отдел“ и отдел „Заемна за възрастни“, в традиционните пет категории: „Най-млад читател“, „Най-дългогодишен читател“, „Най-редовен читател“, „Най-четящ читател“ и „Читател на годината“.

Резултатите от конкурса бяха обявени от Величка Христова, завеждащ „Детски отдел“, и от главния библиотекар Павлина Русева. При най-малките читатели бяха отличени:

• в категорията „Най-млад читател“: Невена Петрова, на 7 месеца и Теодор Банов, на 4 г., от Детска градина „Детелина“;

• в категорията „Най-дългогодишен читател“: Юлия Николова – ученичка в VII „а“ клас в СУ „Иван Вазов“ и Матео Кирков – седмокласник в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца;

• в категорията „Най-редовен читател“: Ивайла Ивайлова – ученичка в I „б“ клас в ОУ „Христо Ботев“ и Тервел Попов – второкласник в същото училище;

• в категорията „Най-четящ читател“: учениците от IV „б“ клас в ОУ „Христо Ботев“ с класен ръководител Росица Лакова и Цветомир Христов, на 6 г., от Детска градина „Слънчице“;

• в категорията „Читател на годината“: Ивайла Иванова – ученичка във II „б“ клас в ОУ „Христо Ботев“.

При по-възрастните читатели бяха наградени:

• в категорията „Най-млад читател“: Валентина Василева – ученичка в IX „б“ клас в СУ „Иван Вазов“ и Емил Мишовски – осмокласник в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца;

• в категорията „Най-дългогодишен читател“: Красимира Анева и Петко Котларски;

• в категорията „Най-редовен читател“: Зоя Златева и Моника Харалампиева;

• в категорията „Най-четящ читател“: Евгения Георгиева и димитър Богданов.

За втора поредна година отличието „Читател на годината“ заслужи Анатолия Ангелова-Иванова. Носители на това отличие досега са били също: Веселка Найденова – през 2021 г., Гинка Дамянова – през 2022 г. и Красимира Каменова – през 2023 г.

Призьорите в конкурса получиха грамоти и книги от български и чуждестранни автори, които им бяха връчени от секретаря на градското читалище Биляна Костова.

От Читалищната библиотека изказаха специални благодарности на 45-мата дарители, подарили книги през годината на библиотеката.

Мирослав Гетов

