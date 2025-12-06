Читалището в Горно Церовене вече има и зелена библиотека

Вътрешният двор на читалище „ Еленко Ценков 1896“ в село Горно Церовене свързва любовта към книгата и любовта към природата. Там в празничния Никулден Суска Йорданова и Антоанета Тодорова разказаха за изпълнението на проекта „Зелено училище“ . Той е един от осемте, финансирани тази година от фонда за местни инициативи на община Монтана. Гости на тържеството бяха кметът Златко Живков, председателят на платформа АГОРА Емилия Лисичкова, кметът на Горно Церовене Ангел Ангелов, деца, самодейци.

Проектът е подкрепен финансово от фонда на общината с 2800 лева. За да се почисти и благоустрои пространството са включили и много хора с доброволен труд и дарения. Изработени са дървени маси и пейки, опъната е шатра, поставена е библиотека – къщичка за книги. „ Има още много работа, но промяната е започнала и ще става все по-хубаво“, казват Суска и Антоанета, които организират дейностите в читалището.

„Горно Церовене е специално място, благодарение на Вас и Вашата активност“, заяви кметът Живков. Той благодари на всички, участвали в създаването на зеленото училище и подари на най-малките самодейци издание с коледни песни и лакомства. В обръщението си кметът подчерта историческото значение на читалищата за българското просвещение през последните два века и днешната им същност на културно средище и пазител на традициите.

Към присъстващите се обърна и Емилия Лисичкова – председател на платформа АГОРА, заедно с която община Монтана създаде фонд за местни инициативи през 2016 година.

„Нека това пространство бъде място за срещи на млади и стари, пожела тя. То се случва благодарение на усилията за промяна на ръководството на читалището – промяна на средата, промяна на отношението. Това е третият проект, изпълнен тук и това показва надграждане и устойчивост. Към това се стремим, за това създадохме фонда, да стимулираме участие и обединение на усилията.“

През последните 9 години от фондът за подкрепа на местни инициативи в Монтана са финансирани 35 малки проекта, повечето от тях са в читалищата 23-те села на общината.

