Читалище „Шалом Алейхем – 1945“ – Пловдив открива модерен Дигитален клуб

Читалище „Шалом Алейхем – 1945“ – Пловдив стартира реализацията на проект за създаване на модерен Дигитален клуб, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, подкрепен от Европейската комисия.

Проектът е на стойност 52 000 лв.

Инициативата цели да осигури достъп до нови технологии, да повиши дигиталната грамотност и да създаде условия за обучение и творчество на гражданите от различни възрасти.

В рамките на проекта читалището ще оборудва специализирано пространство с нови компютри, интерактивна техника, софтуер за творчество и обучение, както и високоскоростна интернет свързаност. Дигиталният клуб ще служи като отворена общностна среда, в която ще се провеждат обучения по основни и напреднали дигитални умения, курсове по програмиране, творчески работилници и събития, насърчаващи иновациите и културното участие.

„Създаването на Дигиталния клуб е важна стъпка към модернизацията на дейността на читалището и към по-широк достъп на гражданите до знания и технологии. Благодарение на подкрепата на Европейската комисия можем да предложим съвременни условия за обучение и развитие за всички поколения“, споделят от ръководството на Народно читалище „Шалом Алейхем – 1945г.“.

