Читалищата представили Лудогорието на Националния събор в Копривщица получиха грамоти от областния управител

Днес във фоайето на седмия етаж на Областна администрация Разград се състоя тържествена церемония по награждаване на самодейците от читалищата в област Разград, които достойно представиха Лудогорието на XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица, проведен от 8 до 10 август тази година.

Самодейците от област Разград завоюваха общо 29 медалана престижния национален форум в Копривщица – доказателство за силния културен дух и богатите традиции на региона.

Всеки един от отличените самодейци бе представен от Даниела Петрова – старши експерт РЕКИЦ Читалища, която каза, че всички самодейци, музиканти, ръководители, са изнесли прекрасен четиричасов концерт на фестивала на изключително високи температури и отправи благодарности към всеки един замесен в това събитие.

Областният управител Владимир Димитров ги поздрави, като каза, че участието и отличното представяне на самодейците от нашия регион в Копривщица е повод за гордост за цяла област Разград. „Благодарение на вашата всеотдайност и вдъхновение, фолклорът остава жив и актуален“.

Той изрази своята благодарност и към общинските администрации, които подкрепят дейността на читалищата и създават условия за развитие на културния живот.

Димитров връчи грамоти за високо ниво на представяне на част от отличените състави и изпълнители, неговият заместник Назиф Зюлкяр също се включи в награждаването. Грамоти за връчи и Елка Неделчева – заместник-кмет на община Разград, както и членът на журито определило участниците в Копривщица – хореографът Здравко Вутов.

По време на събитието прозвучаха музикални изпълнения, а на финала всички участници и гости се събраха за обща снимка.

В знак на признателност за подкрепата по време на подготовката и организацията на двата етапа на събора на екипа от Областна администрация, Областният управител Владимир Димитров също получи благодарствена грамота. Връчи му я експертът в РЕКИЦ Читалища Тодор Иванов.

На тържествената церемония прозвучаха музикални изпълнения на женската и мъжката фолклорни групи от с. Дряновец, както и на Найден Димов от с. Беловец и Алиш Дживгов от читалището в Лозница.

