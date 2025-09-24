Чирпан празнува 100 години Институт по памука на 27 септември

Община Чирпан и Институтът по полски култури – ИПК (познат на поколения българи като Институт по памука) канят жители и гости на Празник на памука – тържество, което ще съчетае наука, традиции и бъдеще.

Събитието ще се проведе на 27 септември и е посветено на вековната история на института, основан през 1925 г. с указ на цар Борис III.

Празничните прояви започват още на 25 и 26 септември в Стара Загора с юбилейната научна конференция с международно участие на тема „Възможности и достижения на аграрната наука в динамиката на времето“. Форумът се организира под патронажа на министъра на земеделието и председателя на Селскостопанска академия, а организационният комитет се ръководи от директора на ИПК проф. д-р Нели Вълкова.

Историческият път на института е белязан от редица трансформации – от Земеделско опитно поле, през Държавна земеделска опитна станция, до днешния Институт по полски култури. Независимо от промените, мисията му остава една – да развива науката и земеделието в полза на хората.

За историята на ИПК: https://www.iptp-chirpan.org/?page_id=97

Програма на Празника на памука – 27 септември, събота

„100 ГОДИНИ ПО СЛЕДИТЕ НА ВРЕМЕТО! НАУКА, ТРАДИЦИИ, БЪДЕЩЕ!“

В Института по полски култури, Чирпан:

09:30 Регистрация за състезанието „Бране на памук“ и официално откриване на празника в памуковите полета

10:15 Бране на памук в отбори „Семейство“ и „Приятели“

11:00 Награждаване на победителите и теглене на томбола

11:30 Откриване на юбилейната изложба „100 години наука, традиции, бъдеще“ и фотоисторията „По следите на времето“

11:30 Демонстрации: наблюдение през микроскоп и бинокулярна лупа

На площад „Съединение“, Чирпан:

17:00 Базар на занаятчии и кулинари

17:00 Детска работилничка: изработване на апликации с памук със състезателен характер и награждаване

18:00 Фолклорен концерт с богата програма

В рамките на юбилейното тържество, организаторите подготвят фоторетроспекция и приканват всички, които разполагат със снимки, свързани с дейността на Института през годините, да ги предоставят на хартиен носител в сградата на Общинска администрация – пл. „Съединение“ 1, Дирекция „Образование, култура, младежки политики, спорт и туризъм“, откъдето ще бъдат дигитализирани и върнати, или на дигитален носител на e-mail: expertculture@chirpan.bg, като се посочи годината на заснемане, а събраните материали ще бъдат използвани в специални презентации и изложби по време на празничните събития, за да бъде съхранено и популяризирано богатото наследство на Института.

Събитието обещава да обедини традиции, наука и празнично настроение. Чирпан ще отдаде почит към труда на поколения учени и земеделци, а празникът ще превърне памука не просто в символ на региона, но и в мост между миналото и бъдещето.

