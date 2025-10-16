Четвъртото издание на събитието „Нощ на индустрията“ се провежда в Шумен

Община Шумен организира безплатен транспорт за участниците в обиколката на фирмите на 17 октомври

На 17 октомври, петък, в Шумен ще се проведе четвъртото издание на събитието „Нощ на индустрията“. Желаещите да се включат в предвидената по програма обиколка на фирмите могат да се регистрират в петък от 18:30 ч. в Народно читалище „Добри Войников -1856“ на пл. „Възраждане“ №4.

В 19:00 ч. е официалното откриване на събитието и представяне на партньорите и компаниите домакини.

Община Шумен, като партньор на събитието „Нощ на индустрията“, осигурява безплатен транспорт на участниците. Автобусите ще потеглят в 20:00 ч. от паркинга пред НЧ „Добри Войников-1856“.

Програмата на посещенията ще се изпълни в три направления и ще бъдат посетени по две локации в интервалите от 20:30 ч. до 22:00 ч. и от 22:30 ч. до 24:00 ч. Първата група ще посети „ХЕРТИ“ АД и „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД. Втората ще има възможност да разгледа „ЛИФТКОМ“ АД и „АЛКОМЕТ“ АД. Третата ще се движи по посока „ФИКОСОТА“ АД и „ТЕСИ“ ООД. Заместник-кметът по икономическо развитие Николай Колев ще присъства на събитието.

Събитието е инициатива на сдружението „Мост между поколенията“ и цели да популяризира сред хората производствени предприятия в шестте региона на България. Това се прави с цел професионална реализация и кариерно ориентиране и развитие, посочват организаторите.

