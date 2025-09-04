Четирима души са задържани за нападението на директора на полицията в Русе

лекарите от УМБАЛ „Канев“ са извършили животоспасяваща операция

Четирима души са задържани за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе ст. комисар Николай Кожухаров, стана ясно от изявление пред медиите на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков, които са в крайдунавския град. Той заяви, че посегателство като това над директора на Областната дирекция на МВР във всяка една демокрация се смята за посегателство срещу държавата. Заедно с главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков той е в Русе. Има четирима задържани за случая, трима на по 19 години и един на 15, уточни заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Александър Ковачев. „Това е посегателство срещу институцията, призвана да осигурява и гарантира върховенството и спазването на законите в България. Във всяка една демокрация посегателството срещу полицай се смята за посегателство срещу държавата. Всяко едно подобно деяние ще бъде преследвано с най-тежките възможни наказания“, заяви Митов. Той добави, че това е резултат от ерозирането и безотговорно отношение към българската държава. Министър Митов благодари за бързата реакция на местната Областна дирекция и на медиците от Университетска болница „Канев“. „Ще преследваме най-тежките възможни наказания за тези, които си позволиха чрез агресивно и арогантно поведение дапричинят телесните повреди, от които се лекува старши комисар Кожухаров“, категоричен бе министърът на вътрешните работи. Той бе категоричен още, че снощи, когато се е случил инцидентът, ст. комисар Кожухаров, е изпълнявал служебния си дълг, както са инструктирани всички полицаи в страната. Министър Митов подчерта още, че всеки, който си позволява да посяга на българска държава ще получи най-тежкото наказание или ще му се търси поне най-тежкото такова.

Митов и Рашков посетиха Университетската болница „Канев“, където е настанен за лечение пострадалият старши комисар Кожухаров. Главен комисар Рашков отбеляза, че с оглед на случая ще бъдат засилени всички мерки по контрол на движение по пътищата, а също ще има засилено присъствие в тъмната част на денонощието в градската част на Русе. За целта ще бъдат осигурени допълнителни служители от жандармерията и останалите подразделения наМВР.

От своя страна заместник областният управител Георги Георгиев също изрази категоричната си подкрепа за предложените от МВР мерки. „Те са решителен и напълно оправдан отговор на грубите нарушения на обществения ред и в частност на извършеното престъпно деяние. Сигурността на гражданите е приоритет и тези действия са наложителни“, допълни той.

Началникът на реанимационното отделение в УМБАЛ „Канев“ и директор по медицински дейности в болницата д-р Лидия Стефанова обясни, че ст. комисар Кожухаров е постъпил в 03.55 часа тази сутрин в лечебното заведение с първоначална диагноза политравма и шоково състояние. Веднага е бил настанен в интензивното отделение и след лабораторни и образни изследвания и свикан лекарски консилиум е била извършена спешна операция. Тя поясни, че шокът е бил причинен от огромна кръвозагуба, като директорът на Областната дирекция на МВР е бил загубил над 1.5 литра кръв. „Нашите хирурзи и уролози направиха животспасяваща и органосъхраняваща операция. Старши комисар Кожухаров се намира в интензивно отделение с подобрено състояние, но се нуждае от белодробна и хемодинамична стабилизация“, каза д-р Стефанова. Тя отбеляза още, че предстои продължителен следоперативен период, за да се възстанови напълно и се надява да има добър изход след време от неговото състояние.

Беше потвърдена първоначално разпространената информация, че старши комисар Кожухаров е бил пребит след забележка към група младежи, които са пътували в лек автомобил, преминавал с много висока скорост в центъра на града. Това е станало повод за забележка от директора на полицията и негов съсед, прибирали се към дома си. От полицията провеждат беседи, Задържаните са в ареста за 72 часа. Никой от тях няма криминални прояви, нито едно от лицата не е влизало в полезрението на органите на реда.

От Районната прокуратура в Русе съобщиха, че работят по случая и ще бъдат безкомпромисни към престъпни прояви, независимо дали става дума запострадали граждани или служители на МВР. Тя отбелязаха, че образувано досъдебно производство за хулиганство и средна телесна повреда по хулигански подбуди. За първото престъпление законът предвижда лишаване от свобода до 5 години, а за средна телесна повреда – от 2 до 10 години. При средна телесна повреда на полицейски служители законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години. Продължават да се извършват действия по разследване и най-вероятно утре ще бъде представена по-детайлна информация. От Прокуратурата увериха, че спрямо всички лица, замесени по случая, ще се приложи пълната сторгост на закона.

Facebook

Twitter



Shares