Четири отбора участваха в детския турнир в памет на изтъкнатия треньор и футболист Димитър Генчев

Заместник-кметът на Община Разград Зорница Евгениева връчи част от отличията на призьорите от детския турнир по футбол за купа „Димитър Генчев”.

Състезанието е посветено на изтъкнатия футболист и треньор от близкото минало. Главен инициатор за провеждането на турнира е бившият председател на БФС в Разград Стефан Райчев, подкрепа оказва семейството на Димитър Генчев, а Община Разград осигурява медицинско обслужване, купите и медалите за призьорите.

В поредното издание на турнира, който се провежда от повече от 15 години, участваха отбори от 4 разградски училища от ученици от 5 и 6 клас. Срещите се играха във физкултурния салон на ОУ”Васил Левски”.

С една победа, два равни мача и голова разлика 8:5 победител в турнира е отборът на ОУ”Н.Й.Вапцаров”. Купата и медалите малките футболисти получиха от заместник-кмета Зорница Евгениева. На второ място е тимът на ОУ”Никола Икономов”, на трето – ОУ”Отец Паисий”, на четвърто – ОУ”Васил Левски”. Връчени бяха и индивидуални награди. За най-добър вратар бе обявен Михаил Христов от ОУ”Никола Икономов”, за най-добър защитник – Мерт Ерсин от ОУ”Отец Паисий”, за най-добър нападател – Илиян Савов от ОУ”Н.Й.Вапцаров”.

Част от наградите връчиха експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева, Борислав Генчев – синът на Димитър Генчев и внучката на патрона на турнира Борислава Генчева.

В края на церемонията по награждаването Стефан Райчев връчи паметни медали на заместник-кмета Зорница Евгениева, на Златина Георгиева и на Борислав Генчев.

