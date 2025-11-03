ЧЕТИРИ МЕДАЛА ЗА ТАЕКУОНДО КЛУБ „ХОУК“ – БАНСКО ОТ КУПА ПЛЕВЕН 2025
На 31 октомври и 1 ноември в зала „Спартак“ – Плевен младите бойци на таекуондо клуб „Хоук“ – Банско се представиха блестящо, завоювайки 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал!
Георги Донев – 1-во място, спаринг деца до 50 кг
Исмайл Кунгьов – 1-во място, спаринг до 55 кг (9–11 г.)
Александра Дурчова – 2-ро място, спаринг до 45 кг
Исмайл Кунгьов – 3-то място, спаринг до 55 кг (12–13 г.)
Поздравления за отличното представяне, спортния дух и труда на нашите състезатели и треньори!
Следващото предизвикателство за отбора е силният международен турнир „Bulgaria Open 2025“ в Пловдив!