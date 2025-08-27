Четири банки подадоха оферти за обслужваща банка на Столична община

Столичната община приключи първия етап от процедурата за избор на нова обслужваща банка.

В определения срок за участие своите оферти подадоха всички четири банки, които предварително бяха поканени да се включат, съгласно критериите на Българската народна банка за най-големи финансови институции у нас.

Процедурата има за цел да гарантира ефективно, прозрачно и сигурно финансово управление на средствата на общината и нейните структури. Събирането на оферти е важна стъпка към избора на партньор, който ще отговаря за финансовото обслужване на Столичната община през следващите години.

Следващият етап е оценка на подадените оферти от назначената комисия, която включва представители на общинската администрация и общински съветници. На база на ясно определени критерии комисията ще излъчи най-подходящия партньор за финансовото обслужване на общината.

