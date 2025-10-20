понеделник, октомври 20, 2025
Четири автобусни линии в Стара Загора се връщат към обичайния си маршрут

Възстановява се маршрутът на движение на 4 автобусни линии от градския транспорт на Стара Загора от сряда, 22 октомври 2025 г. 

Причината е приключването на строително-ремонтните дейности в обсега на кръстовището на бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Хан Тервел“ в Стара Загора. Към своите обичайни разписание и направление на пътуване се завръщат автобусните линии с номера 8, 21, 44 и 33.

Община Стара Загора се извинява за причиненото неудобство!

