Честват 85 години от откриването на Съдебната палата в Русе

Този понеделник /27 октомври/ в Русе ще бъде отбелязана 85-ата годишнина от откриването на сградата на Съдебната палата в крайдунавския град, съобщи заместник областният управител Георги Георгиев.

Предвижда се той да присъства на официалната церемония, която ще се проведе от 15.00 часа утре в Съдебната палата. „Тази сграда е не просто архитектурен шедьовър, тя е символ на върховенството на закона, справедливостта и моралната сила на държавата“, коментира Георгиев. Организатор на събитието е председателят на Окръжния съд Николинка Чокоева. Програмата предвижда Ден на отворените врати, както и изложба, разкриваща историята на сградата, която е емблематичен елемент от уникалния архитектурен ансамбъл на града.

Съдебната палата се строи в периода между 1929 и 1939 година, като е открита на 27 октомври 1940 година. Архитект Пенчо Койчев създава внушителната сграда в неокласически стил. Интериорът е проектиран от арх. Георги Папазов, стъклописите във фоайетата и в тържествената зала са дело на проф. Иван Пенков. Скулптурните фигури над трите двойни главни врати, както и скулптурната композиция, която оформя своеобразен фронтон над главната колонада, са дело на проф. Любомир Далчев.

В следосвобожденските години органите на правосъдието в Русе използват различни сгради и се местят многократно, тъй като за тях не е имало отредено място. Едва в периода 1926 – 1930 г. с учредяването на „Фонд построяване на сгради за съдебни места в Царството“ става възможно изграждането на съдебна палата в дунавския град. Отрежда ѝ се място на най-знаковия площад – „Свобода“, на мястото на някогашния рибен пазар. Така бъдещата сграда има нелеката задача да се мери с красотата на Доходното здание /днес Драматичен театър/ и всички представителни сгради, разположени по протежението на ул. „Александровска“.

