Честит празник в Деня на християнското семейство!

На Въведение Богородично отбелязваме Деня на християнското семейство и православната младеж. Празникът свързваме с вярата в доброто, с милосърдието, с любовта, които имат своето начало именно в семейството.

Семейството е първото училище за добродетели. То е мястото, където се възпитават най-ценните човешки качества и се предават родовите традиции. В семейство и чрез него съхраняваме своята идентичност и заветите на предците.

Нека и в нашето голяма семейство – нашата местна общност, с любов, с вяра в доброто и с общи усилия продължаваме да градим и допринасяме за развитието на града и населените места в общината си.

На всички пожелавам здраве, разбирателство, мир и семеен уют.

Честит празник!

