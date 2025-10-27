Честит патронен празник на Православния храм „Св. Великомъченик Димитрий“!

понеделник, октомври 27, 2025
Благодаря за поканата да бъда част от този празник, който всяка година събира както жителите, така и много гости от страната и чужбина.

Изказвам своето уважение към всички, които се грижат и отдават труда си в този храм, който вече близо два века е опора на поколения калипетренци. Поздравявам отец Добри за неговата отдаденост и себеотрицание в мисията му да напътства християните по пътя им към Бога.

Поднасям най-искрените си благопожелания за здраве и дълголетие към протопрезвитер Добри Чаков по повод неговия личен празник – 75 годишен юбилей. На многая и благая лета, отче!

*Aлександър Сабанов

