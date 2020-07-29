Чешма и площад на името на митрополит Калиник откриха в родния му град Мъглиж

Те бяха осветени лично от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан, който по-рано днес отслужи св. Божествена Златоустова литургия в мъглижкия храм “Св. Димитър”.

По време на службата миряните се поклониха пред частица от мощите на Св. Димитрий, донесени от игумена на Шипченския манастир йеромонах Панкратий.

Зад идеята за обособяването на площадното пространство стоят Старозагорска Света Митрополия, “Арсенал” АД и Община Мъглиж. Припомняме, че по повод 50 години от обявяването на Мъглиж за град, митрополит Калиник бе удостоен посмъртно със званието “Почетен гражданин”.