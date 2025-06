Чавдар Кенаров и Весела Йорданова откриха в Бургас историческа изложба, свързана с развитието на българската реклама

Председателят на Българската асоциация на комуникационните агенции и член на борда на Art Directors Club of Europe Чавдар Кенаров и директорът на дирекция „Култура и връзки с обществрността“ към Община Бургас Весела Йорданова откриха историческа изложба, свързана с развитието на креативната индустрия в България, за последните две десетилетия – от 2004 до 2024.

Експозицията е ситуирана на площад „Тройката“, пред сградата на Културен дом НХК, и определено заслужава вниманието на бургазлии. Събитието е част от съпътстващата програма на 25-то издание на ФАРА, което към момента се случва в Конгресния център.

„Щастливи сме, че в лицето на Община Бургас открихме истински партньор и тази изложба е поредната успешна обща инициатива. Такава селекция се представя за първи път в България и може да се види само в Бургас. Ретроспективата проследява най-високооценените проекти. Могат да бъдат видени и 6-те Grand Prix, връчени за цялата 25-годишна история на Фестивала“, каза по време на откриването на експозицията Чавдар Кенаров.

Председателят на БАКА (Българската асоциация на комуникационните агенции) допълни, че във времето ФАРА (Фестивалът на рекламните агенции) е изпълнявал различни функции, свързани с развитието на комуникационната среда във всички направления. И уточни: „Всяка следваща година лекционната програма и специализираните работилници, предлагат все по-голямо разнообразие от теми и специалисти, свързани със световната сцена и доказани наши експерти. Това е територия в която обменяме опит, повишаваме собствената си критичност и се учим един от друг“.

Теа Андонова от Арт център“ Точно време“ с ръководител Женя Лалчева зарадва гостите на събитието с красиво музикално изпълнение.

Изложбата под надслов „The Best of FARA“ има изследователска стойност, защото освен най-доброто в рекламата, създадено в България, зрителят може да проследи как са се променяли темите, използването на медийните канали и комуникационната среда, като цяло. Нека не забравяме, че 2004 година е време далеч преди появата на първия смартфон…

„Вече нямаме никакво съмнение, къде ще бъде дестинацията на ФАРА. Партньорството ни започна от 2024 година и аз пожелавам през 2034 – та година заедно да открием изложба, посветена на десетилетието очертало партньорството между Бургас и ФАРА“, каза Весела Йорданова – директор дирекция“ Култура и Връзки с обществеността“.

Изложбата ще гостува до 5 юли.

Ето какво ще се случва в петък (6 юни) на ФАРА 2025:



10:50 – 11:20 ч. – През разказване към емпатия. Разговор с Георги Господинов (модератор: Радослав Бимбалов)

11:20 – 11:35 ч. – Кафе пауза със SPETEMA

11:35 – 11:50 ч. – Проектът „Бургас 2032“ – съдържание, общност, икономика. Репутацията на един град.

11:50 – 12:30 ч. – Driving a Devotion to Creative Bravery (лекция от Ravid Kuperberg)

12:30 – 13:20 ч. – Науката влиза в бара… и намира клиента и агенцията в онзи странен момент, когато… (лекция от Ненад Лозович)

13:20 – 14:20 ч. – Обедна почивка

14:20 – 15:05 ч. – The AI revolution in advertising: balancing creativity and technology (лекция от Dr. Carl W. Jones BDes. MA. FHEA. PhD)

15:05 – 15:30 ч. – Как „Алгоритмичната Ера“ променя маркетинга (лекция от Радослав Неделчев)

15:30 – 16:00 ч. – Капките – финалът на стадион „Васил Левски“. Магия или добър маркетингов продукт? (лекция от Кирил Киров – Кико)

16:00 – 16:10 ч. – Кафе пауза със SPETEMA

16:10 – 16:40 ч. – Creativity in the Fuc*ed-Up World: Stories from Saatchi Ukraine (лекция от Kosta Schneider)

16:40 – 17:20 ч. – Can I Be…ME? (Лекция от Милена Хаджииванова)

17:20 – 18:20 ч. – Устойчиво бъдеще: Как рекламата може да бъде част от решението (дискусионен панел от Argent Group)



Черноморски международен литературен фестивал гостува на ФАРА:

17:30 – 18:40 ч. – Капка Касабова представя „Анима“

18:40 – 19:00 ч. – Communication tools in wars and crises (Rati Mujiri)

19:00 – 19:20 ч. – How do you turn the world around? (Nermin Mollaoğlu)

19:20 – 19:30 ч. – Пауза

19:30 ч. – Литературно четене с участието на Irmak Zilely, Halyna Matveeva, Tea Topuria, Bogdan Cretu, Захари Карабашлиев, Archil Kikodze

22:00 ч. – “25 Years of Raising Stars” party by BACA, Special guests: ALI

