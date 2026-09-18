Частично съгласие на консултациите за съставите на СИК в община Разград

Партиите се разбраха за броя на ръководните длъжности, но не постигнаха пълен консенсус за разпределението им по секции

Кметът на Разград Добрин Добрев проведе консултациите за съставите на секционните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. В тях участваха представители на петте парламентарно представени политически сили. Провеждането на консултациите е по реда на Изборния кодекс и Решение №178-ПВР на ЦИК.

В община Разград са предвидени 66 избирателни секции с общо 552 членове. Девет от комисиите са с петчленен състав, три – със седемчленен, а 54 – с деветчленен. РИК–Разград е определила разпределението на местата между парламентарно представените партии и коалиции.

По време на консултациите е постигнато съгласие за разпределението на ръководните позиции. „Прогресивна България“ ще има по 22 председатели, заместник-председатели и секретари. За ГЕРБ-СДС са предвидени 15 председатели и по 16 заместник-председатели и секретари, а ПП-ДБ ще има по 15 от всяка от трите ръководни длъжности. ДПС получава 9 председателски и по 8 заместник-председателски и секретарски позиции, а „Възраждане“ – по 5 от всяка длъжност.

Пълно съгласие обаче не е постигнато за конкретното разпределение по отделните секции. Представителите на „Възраждане“ са поискали размяна на председателското място в секцията в Просторно с ръководна позиция в секция в Стражец, Раковски или Благоево. Заради разминаването партията е подписала протокола с особено мнение. Окончателното назначаване на съставите е в правомощията на РИК–Разград.

Участниците са постигнали съгласие и за разпределението на местата в две подвижни секции, както и в секциите в Дома за пълнолетни лица с деменция, Дома за стари хора, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ и Районна служба „Изпълнение на наказанията“.

От общинската администрация са напомнили и правилата за заместване на членове на СИК. Те са призовани своевременно да предоставят данни за банковите си сметки, тъй като възнагражденията ще бъдат изплащани по банков път. Официалната покана за консултациите потвърждава и приложимите правила за заместване на членове на комисиите.