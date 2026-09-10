Част от бул. „Марица-юг“ в Пловдив става зона без автомобили на 22 септември

Спорт, танци, велопарад и семейни активности са част от програмата за Деня без автомобили

Част от бул. „Марица-юг“ в Пловдив ще бъде затворена за автомобилно движение на 22 септември и ще се превърне в пространство за спорт, танци, игри и различни активности за цялото семейство.

Инициативата е посветена на Деня без автомобили и е част от Европейската седмица на мобилността. Организатори са Община Пловдив и сдружение „БГ Бъди активен“, в партньорство с РИОСВ – Пловдив.

През целия ден участъкът от булеварда ще бъде предоставен на пешеходци, велосипедисти и хора, използващи други немоторизирани средства за придвижване.

Сред основните събития ще бъде Парадът на колела, като са предвидени награди за най-елегантен участник, най-атрактивно облекло, най-добре декориран велосипед и най-впечатляващо семейство на колела.

В програмата са включени още парад на пловдивските танцови клубове, спортни демонстрации и занимания за деца и възрастни. Ще има практически игри, посветени на безопасното придвижване на децата в градска среда, както и демонстрация на техники за контрол, баланс и безопасно управление на велосипед.

Специална екологична зона ще представи дейности, свързани с разделното събиране на отпадъци, рециклирането, биоразнообразието и градската среда.

През 2026 г. Европейската седмица на мобилността се провежда под мотото „Мобилност за всички“, а пловдивската инициатива е и в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на спорта през 2028 г.