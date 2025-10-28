вторник, октомври 28, 2025
Последни:
Региона

Час на класа за дванадесетокласниците от ФСГ „Атанас Буров“ се проведе в зала „Хасково“

Редактор

Зареждаща дискусия за Хасково, за новите проекти в града и за работата на местната изпълнителна и законодателна власт проведоха днес учениците от ФСГ „Атанас Буров“, кметът на Хасково Станислав Дечев и председателят на Общински съвет Хасково Таня Захариева. 
Бъдещите икономисти проявиха интерес към формирането и приемането на общинския бюджет, реализацията и финансирането на най-значимите проекти в Хасково и възможностите за справяне с някои от сериозните проблеми на съвременните модерни градове като трафика, обществения транспорт и екологията. 
Часът на класа за дванадесетокласниците от ФСГ „Атанас Буров“ се проведе в зала „Хасково“, където заседава местният парламент и където се гласуват всички важни за Хасково решения.

Интересно от мрежата

Вижте още

Плевенска филхармония ще отбележи200 години от рождението на Йохан Щраус-син с два празнични концерта

Редактор

Пет училища в Пловдив и областта получиха книги за библиотеките си от Районна прокуратура-Пловдив като награда за участие в Образователната програма на ВСС

Редактор

Промени в маршрута на 3 автобусни линии утре заради санитарни мерки по дърветата по бул. „Славянски“

Редактор

Pin It on Pinterest