Час на класа за дванадесетокласниците от ФСГ „Атанас Буров“ се проведе в зала „Хасково“

Зареждаща дискусия за Хасково, за новите проекти в града и за работата на местната изпълнителна и законодателна власт проведоха днес учениците от ФСГ „Атанас Буров“, кметът на Хасково Станислав Дечев и председателят на Общински съвет Хасково Таня Захариева.

Бъдещите икономисти проявиха интерес към формирането и приемането на общинския бюджет, реализацията и финансирането на най-значимите проекти в Хасково и възможностите за справяне с някои от сериозните проблеми на съвременните модерни градове като трафика, обществения транспорт и екологията.

Часът на класа за дванадесетокласниците от ФСГ „Атанас Буров“ се проведе в зала „Хасково“, където заседава местният парламент и където се гласуват всички важни за Хасково решения.

