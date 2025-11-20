четвъртък, ноември 20, 2025
Церемония Първа копка на обект: „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ №1 „Ян Бибиян“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Кметът на Община Хасково Ви кани да участвате в Церемония „Първа копка на обект: „Детска градина №1 „Ян Бибиян“, гр. Хасково “. Събитието е част от договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027, проект „Устойчив растеж в подкрепа развитието на човешките ресурси, по-добро качество на предоставяните публични услуги на гражданите и развитие на туристическия потенциал базиран на местните ресурси“, BG16FFPR003-2.006-0100, дейност „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детски градини в община Хасково“. 

Събитието ще се проведе на 21 ноември 2025 г. (петък) от 11:00 часа в

ДГ №1 „Ян Бибиян“,  ул. „ Македония “ №32, гр. Хасково.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

