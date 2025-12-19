„ЦЕРАТИЦИТ България“ с престижна награда в конкурса „Сграда на годината 2025“

По време на тържествената церемония на Националния конкурс „Сграда на годината“, „ЦЕРАТИЦИТ България“ АД бе отличена със специалната награда „Индустриална иновация и производствена ефективност“ в категория „Високотехнологични производствени сгради“.

Конкурсът, учреден през 2002 г. и признат като най-авторитетния форум в сферата на архитектурата и строителството у нас, се проведе под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Отличеният проект на „ЦЕРАТИЦИТ България“ е резултат от години целенасочена работа и значителни инвестиции. Новата производствена сграда е реализирана в пълно съответствие с екологичните стандарти и поставя в центъра човешкия потенциал – с модерна, здравословна и вдъхновяваща работна среда, разположена в непосредствена близост до природата и поречието на р. Янтра.

По време на церемонията изпълнителният директор на компанията Георги Петров подчерта значението на отличието:

„Тази специална награда е за целия екип – архитекти, проектанти, строители. Най-ценната награда за мен е удовлетворението на нашите служители. Благодаря на екипите за проявената обич в най-трудните моменти и за взискателността към изпълнението, за да имаме този резултат днес. Специални благодарности и към г-н Мирослав Зейнелов, ръководител на всички строителни проекти и екипи в „ЦЕРАТИЦИТ България“. Желая ви светли празници!“

Отличието затвърждава позицията на „ЦЕРАТИЦИТ България“ като водещ инвеститор в иновативни производствени решения и устойчиви работни пространства, които съчетават технологичен напредък, грижа за хората и уважение към природата.

