Центърът за социални и здравни услуги в Пловдив отбеляза две години с празник и 100-годишен юбилей

Над 2000 деца и възрастни са получили подкрепа от Центъра от откриването му досега

Центърът за социални и здравни услуги към КСУДС – Пловдив отбеляза две години от своето откриване с Ден на отворените врати, празнична програма и специален юбилей – 100-ия рожден ден на Сание Юсуфова.

Официалната част започна с приветствие от директора на КСУДС – Пловдив Недка Петрова, която благодари на гостите, партньорите и екипа за подкрепата и съвместната работа.

„Този център е отворен за всички – от най-малките до най-възрастните, включително и за 100-годишната г-жа Сание“, заяви Петрова. Тя подчерта, че мястото е създадено, за да предоставя социални, образователни и здравни услуги „на едно гише“ и да улеснява достъпа на хората до различни институции.

„За нас ключовата дума е „доверие“. По време на проекта за изграждане на Центъра ние обещахме, че ще бъдем тук и останахме. Продължаваме и занапред“, допълни тя.

Поздрав към екипа и гостите от името на кмета на Пловдив Костадин Димитров отправи Веселина Ботева, директор на дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив.

Столетницата Сание Юсуфова към децата: „Учете!“

Специално място в празничната програма имаха децата, които посещават Центъра. Те представиха стихотворения и танци, а най-малката участничка – едва на 4 години – беше посрещната с овации от гостите.

Един от най-емоционалните моменти беше отбелязването на 100-годишния юбилей на Сание Юсуфова. Заедно със семейството си тя духна свещите върху празничната торта, заобиколена от хора от различни поколения.

Столетницата отправи и кратко послание към децата: „Учете!“

Над 2000 души са получили подкрепа за две години

След официалната програма Центърът отвори врати за гражданите, които имаха възможност да се запознаят с работата на екипа и да получат консултации от лекар, психолог и юрист по въпроси, свързани със здравето, семейството, децата, правата и взаимодействието с институциите.

За най-малките бяха организирани арт ателиета под ръководството на специалистите от Центъра.

За двете години от създаването му над 2000 деца и възрастни са получили подкрепа чрез социални, здравни, образователни и трудови услуги, консултации, информационни кампании и посредничество с институции.

Екипът работи съвместно с училища, детски градини, здравни и социални организации, като подпомага хората от общността да получат по-лесен достъп до необходимите услуги и подкрепа.