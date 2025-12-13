Центърът за административно обслужване на Община Ямбол с променено работно време на 30 декември

Община Ямбол информира гражданите, че на 30 декември 2025 година (вторник) Центърът за административно обслужване ще работи с намалено работно време.

Поради годишното приключване административни услуги ще се извършват до 10:00 часа.Плащанията чрез ПОС терминал ще бъдат възможни до 22 декември включително.Изнесените офиси на Община Ямбол в кварталите „Аврен“ и „Георги Бенковски“ няма да работят в периода 22 декември 2025 г. – 9 януари 2026 г.Община Ямбол благодари на гражданите за разбирането и пожелава на всички светли празници!

