Центърът на Варна става пешеходна зона за ПЕША ФЕСТ на 22 септември

Части от ключови булеварди и улици ще бъдат затворени за автомобили от 08:30 до 20:00 часа за Световния ден без автомобили

Голяма част от центъра на Варна ще бъде освободена от автомобилно движение на 22 септември за четвъртото издание на ПЕША ФЕСТ. Инициативата е посветена на Световния ден без автомобили и отбелязва финала на Европейската седмица на мобилността.

От 08:30 до 20:00 часа ще бъде ограничено движението в пространството от Община Варна до Икономическия университет. Затварянето обхваща участъци от бул. „Сливница“ и бул. „Княз Борис I“, както и части от улиците „Опълченска“, „Братя Миладинови“, „Иларион Макариополски“ и „Македония“. В посочения период няма да бъде разрешено и напречно пресичане с автомобили на затворената зона.

ПЕША ФЕСТ ще превърне освободеното от автомобили пространство в място за спорт, култура, градски игри, детски занимания, срещи и дискусии. Предвидени са също зони за отдих и инициативи, посветени на здравето, чистотата на въздуха и устойчивото придвижване.

Специален акцент тази година е поставен върху достъпността на градската среда. В програмата са включени сетивни разходки, чрез които участниците ще могат да се запознаят с предизвикателствата при придвижването на незрящи хора, срещи с кучета водачи и архитектурен тур, адаптиран за хора с двигателни затруднения.

Събитието съвпада с финала на Европейската седмица на мобилността, която през 2026 г. във Варна преминава под темата „Мобилност за всички: Град за всички възрасти“.

ПЕША ФЕСТ се организира за четвърта поредна година от СНЦ „Урбик Варна“ с подкрепата на Община Варна и партньорски организации. Целта е чрез практически инициативи и културни събития да се насочи вниманието към по-достъпна, безопасна и приятна градска среда.