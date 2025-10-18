Църквата „Света Параскева”, село Българчево на сто години

През октомври 2025 г. се навършват 100 години от освещаването на църквата „Св. Параскева“ в с. Българчево, Благоевградска духовна околия.

В далечната 1923 г., на 21 октомври, Неврокопският митрополит Макарий полага основния камък за изграждането на храма. Две години по-късно, на 27 октомври 1925 г., архиереят го освещава.

Във връзка с вековния юбилей енорийският свещеник Велизар Голев и кметът на селото – г-жа Елена Стойчева, в продължение на една година, полагат усилия за обновяването на храма и на околното пространство. По тяхно желание и с благословението на Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим се издаде книгата „Село Българчево и църквата „Света Параскева“ с автор Николай Даутов, в която са включени документи, снимки и спомени за историята на храма. Анализът на информацията от архиви, карти, сборници, периодичен печат и др. даде възможност за допълване на изследването с кратка история на Българчево и сведения за новостроящата се в селото църква „Св. Димитър“.

Празничната света литургия в храм „Св. Параскева“ на 14 октомври – Преподобна Параскева – Петка Търновска, бе предстоявана от митрополит Серафим. С него съслужиха свещениците Велизар Голев – председател на църковното настоятелство, Георги Кацаров, Мартин Кременлиев и дяконите Григорий Иванов и Димитър Златинов. В богослужението молитвено се включиха много православни християни, дошли да почетат светицата и да изразят радостта си от празника.

След светата литургия бе отслужен водосвет и бяха осветени нови икони на Преподобна Параскева. В проповедта си архиереят припомни как тя и хилядите други светии на Църквата са се отричали от себе си, за да следват Христос. Това, поясни той, не означава днес да се отричаме от всичко добро, което Бог ни е дарувал, а от онова, което е наше – греховете и страстите ни, отдалечаващи ни от Него. Митрополит Серафим благодари на всички потрудили се за организирането на празника и честити вековния юбилей на присъстващите.

