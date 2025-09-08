Църквата „Пресвета Богородица“ в Пещера отбеляза Рождество Богородично

На 8 септември – един от дванадесетте най-големи християнски празници – Рождество на Пресвета Богородица, църквата „Пресвета Богородица“ в град Пещера посрещна Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, който възглави тържествена архиерейска света литургия.

Сред официалните гости, дошли да посрещнат владиката пред храма в ранните утринни часове, бяха кметът на Пещера Йордан Младенов, заместник-кметът Гълъбина Карамитрева, председателят на Общинския съвет Васил Филев и областният управител Валентина Кайтазова.

Заедно с архиерея съслужиха архиерейският наместник, свещеници от Пещера и представители на епархията. Литургията бе уважена от множество боголюбиви миряни и общественици от града. Празничните песнопения бяха изпълнени от митрополитския хор „Св. ап. Ерм“, с диригент протопсалт Георги Радев.

След края на светата литургия митрополит Николай се обърна към вярващите с вдъхновено слово за Владичицата на света – Пресвета Богородица. Той изказа благодарност към местната власт за подкрепата към Българската православна църква:

„Сред нас днес е и кметът на града. Познат ни е като вярващ човек, благочестив българин, който подпомага делото на Църквата. Имам информация от моите свещеници, че когато са търсили съдействие, Вие винаги сте се отзовавал своевременно. Вие сте съработник и пазител на вярата, верен защитник на Бога. Тук е и председателят на Общинския съвет в града. Радостен съм, че давате верен тон за мир и разбирателство, за да върви дейността на Пещера успешно. Бог да ви благослови. Честит празник!“, каза митрополит Николай.

Духовното тържество завърши с многолетствие, а за здраве и благоденствие на християните бе осветен и раздаден празничен курбан.

