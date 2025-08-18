„Царицата на чардаша“ за първи път на сцената на Летния театър в Бургас

Най-новата постановка на Бургаската опера ще бъде представена под палката на именития диригент Иван Кожухаров във вторник от 20:30 часа

След безспорния успех на премиерния спектакъл на „Царицата на чардаша“, оперета в три действия от Имре Калман – на 26 февруари в пълната зала на Бургаската опера, и последвалите успешни представления – на 5 март, 2 април, 29 май – също на сцената на Операта, и на 30 май – в Хасково, най-обичаното заглавие в жанра отново ще завладее публиката в Бургас – с темпераментна музика, вихрен сюжет, прекрасна режисура, грабващи сетивата декори и костюми, и най-вече – с красивата любовната история, която винаги звучи актуално – на 19 август, вторник, oт 20:30 часа на сцената на Летен театър – Бургас. Спектакълът е поредната изява от календара на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“, провеждани за осемнадесети път от Държавна опера – Бургас и Община Бургас и е в поредицата събития, с които бургаският културен институт се включва в дългосрочната програма, свързана с кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.

Енергията, която са вложили в процеса на създаване на атрактивната вълнуваща постановката „Царицата на чардаша“: режисьор, диригент, сценограф, костюмограф, хормайстор, хореограф, помощник‐режисьори, корепетитор, артисти – солисти, оркестър, хор и балет, както и специалистите от техническите служби, е осезаема и ще бъде претворена отново на сцената на Летния театър във вторник, както бе и по време на незабравимия премиерен спектакъл и последващите представления, които бяха сътворени по еталон – не само като завършен музикално-сценичен продукт, но и като вложен творчески заряд, който се предаде на пълната зала, съпреживяла изкуство в най-чистата му форма.

Зад пулта във вторник застава отново изтъкнатият диригент, майстор на емоционалната и завихряща страстите палка – Иван Кожухаров. Под неговото диригентство музикантите от оркестъра, с концертмайстори Ваня Златева и Христо Белчев, постигат изключителна органичност на изпълнението и успяват да предадат музикалните послания – с нужното настроение, заряд и прецизност, както в бравурните пасажи, така и в тихата динамика – в лиричните моменти. Само преди дни – на13 август т. год., Иван Кожухаров дирижира запомнящия се спектакъл с многобройна публика на друга блестяща постановка на Бургаската опера – „Моя прекрасна лейди“, също по режисура на проф. Александър Текелиев, а на 31 юли бе зад пулта на една от най-популярните опери – „Травиата“ от Джузепе Верди, също по режисура на проф. Текелиев. Концертмайсторът Ваня Златева бе удостоена със Специалната награда на СБМТД за принос в музикалната култура. Призът бе връчен от г-н Станислав Почекански, председател н Съюза на българските музикални и танцови дейци, преди Тържествения концерт по случай 24 май под палката на Йордан Дафов – на 23 май т. год. в залата на Операта.

Грабващи и вълнуващи ще бъдат изпълнителите на главните роли в „Царицата на чардаша“ на 19 август. Те ще изграждят органично своите образи и с осезаемо удоволствие ще разказват вълнуващата история – чрез музика, текст и актьорска игра. В ролята на вариететната артистка Силва Вареску за първи път на сцената на Летния театър ще влезе харизматичното мецосопрано Йоана Кадийска, коятое олицетворение на представяния от нея образ – с красив омайващ тембър и покоряващо сценично присъствие. Красива, очароваща, грабваща, вълнуваща бе нейната героиня. Неин партньор – водещият солист на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ Пеньо Пирозов /гост/ също се очаква да е изключително въздействащ и безупречен в една от коронните си роли – на Едвин, предано влюбен в красивата танцьорка. Той се отличава с аристократична осанка и благороднически подход към представяния образ, както и като меки топли нюанси на гласа. Прочутите дуети на Силва и Едвин отново ще развълнуват присъстващите. Артистичен тайфун на сцената в четвъртък ще бъде баритонът Яни Николов – в ролята на Бони, годеник на Силва, фаворит на всички балерини от вариетето, но чието сърце е в плен единствено на Щаси. Тенорът сътворява ярък образ – със забележително чувство за хумор и прекрасно артистично представяне. Очарователното мецосопрано Мария Юрковская ще се превъплъти в ролята на кокетката Щаси, като изгражда ролята си с финес, лекота и забележително чувство за хумор – и като певческа аргументация, и като емоционално присъствие. Тя постига необходимата за ролята лекота, фриволност, очарователна капризност, характерна за изисканите млади дами, които искат всичко „сега и веднага“.

Публиката в четвъртък ще види отново шармантното изпълнение на баса Диман Панчев – в ролята на писателя Фери, който променя финала на своя роман в зависимост от съдбовните обрати в „живия живот“ и търси най-сполучливия край на своя роман, а животът има свои неписани правила да подрежда човешките съдби. Тенорът Мирослав Димитров ще влезе отново в ролята на хитроумния келнер Мишка, чието знаменита реплика: „Добрият келнер трябва да знае всичко, а добрият съпруг – нищо“, е култова. Сопраното Людмила Михайлова ще изгради убедително, със забележителна духовитост образа на майката на Едвин – Цилика /Цецилия/, бившата Царица на чардаша, която още пази в сърцето си ритъма на танца…

Чудесно вписали се в цялостното разгръщане на сюжетната линия и общия облик на спектакъла ще бъдат и: Милен Динолов – като нотариуса Киш, и Петър Тихолов – като Княза, съпругът на Цилика, който разкрива тайната, че в неговото семейство цариците на чардаша вече ще бъдат две – неговата жена и жената на Едвин; Емил Пейчев – като Генерала, който носи важни вести и плаща не по-малко важни сметки. Всички изпълнители ще постигнат на сцената хомогенното представяне на вълнуващата история по възможно най-убедителен начин.

Артистите от хоровия състав с диригент Александър Чепанов ще създадат необходимото плътно мащабно звучене на общите сцени, в които се случват ключови моменти в сюжетното развитие.

В синхрон, представящ бляскавата завършеност на един пищен спектакъл ще бъдат всички артисти и музиканти на третото представление на най-новата постановка на Бургаската опера в сряда, както и специалистите „зад кадър“ – служителите от техническите служби, сътворяващи истински впечатляваща сценична картина – с оригинални решения и умело вплетена и допълваща декора мултимедия.

В зрелищната постановка на прочутата оперета „Царицата на чардаша“, която се изпълнява на български език, ще вземат участие съставите на оркестър, хор и балет на Държавна опера – Бургас.

Заслужени поздравления получи след първите спектакли на най-новата постановка на Бургаската опера – и от специалисти, и от публика, постановчикът – проф. д-р Александър Текелиев – за мащабния авторов поглед върху всеки елемент от цялостната картина на спектакъла, в който е съчетано най-доброто от традициите с индивидуален творчески режисьорски почерк. По време на репетиционния процес всеки детайл – в текста, мизансцена, емоционалните послания, отправяни чрез сценичното присъствие на артистите, всичко бе анализирано с най-голяма прецизност, вкус, усет и разбиране за същината на една оперетна постановка. А именно – да грабва сетивните възприятия – с блестяща обща картина, да вълнува – с умело разказана история за препятствията на двама влюбени, които са съдбовно свързани, но срещат предизвикателства по пътя си един към друг; с интелигентен подход спрямо изграждането на персонажите, с психологизъм, свежо чувство за хумор и закачливо намигане към публиката. Респект – за труда, вложен в репетиционния процес и успешното стиковане на всички елементи на постановъчната дейност, заслужават и помощник-режисьорите: Лина Пеева и Петър Тихолов. Незаменим професионалист в раждането на постановката е и Илиана Тодорова, корепетитор, която изработваше прецизно всеки детайл от партитурата със солистите по време на репетиционния процес.

Сценографията на „Царицата на чардаша“, дело на всепризнатия майстор в сферата на художествения декор Иван Токаджиев, е смайваща – като майсторско съчетаване на класическите сценични решения с възможностите на мултимедийните ефекти. Костюмите на Яна Дворецка са напълно в синхрон с цялостната визия на сценичния блясък – и като цветови решения, и като стилистика, и като блестящо изработени детайли. Хореографията на Марина Змеева-Маркова напълно се припокрива с представата за бляскаво кабаретно представление – по всички канони на оперетата. А изящните балерини са не само в ролята на вариететни танцьорки, а и… пеят /в сценичния номер с Бони/. Този факт е ярко доказателство за мултивалентността на артиста, особено в синкретичния оперетен жанр.

Адмирации на 19 август ще заслужат отново всички, които ще разкажат вечната приказка за пътя към щастливата любов, преминала през препятствия и съдбовни предизвикателства, под палката на именития български диригент Иван Кожухаров и в синхрон с майсторската и детайлно изпипана режисура на проф. д-р Александър Текелиев, грабващата сетивата сценография на Иван Токаджиев и изисканите костюми, сътворени от Яна Дворецка.

Представлението е истинско пиршество – бляскаво съчетание на музика, сценография, костюми, хореография, майсторско вдъхновено изпълнение и впечатляваща спойка между всички елементи. Не пропускайте грабващия сетивата, ума и чувствата спектакъл, съчетал най-доброто от традициите с най‐градивното от сферата на иновативното мислене и оригинален режисьорски подход! На сцената ще се лее отново великолепие от музика, настроение, шампанско и заразяващ смях с „Царицата на чардаша“ – във вторник, 19 август, от 20:30 часа на сцената на Летен театър – Бургас.

Билети за „Царицата на чардаша“: на касата на Операта, каса „Часовника“, касата на Летния театър – след 18:30 часа в дена на спектакълка, в мрежите на Grabo.bg – https://grabo.bg/plovdiv/tzaritzata-na-chardasha-02t5k?fbclid=IwY2xjawMP_GBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETA3eDF2UHpxSEZFeGJhZ3RIAR7Tj3YqFqum_4GGuxM4eXGrN9E5GSKfXMKyl_J3I4HiQVruJwxIlrcbH6yUSw_aem_H6KKbyLvqwlIQomQfCzkOQ и Еventim – https://www.eventim.bg/bg/bileti/caricata-na-chardasha-burgas-leten-teatr-673226/event.html?fbclid=IwY2xjawMP_HlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETA3eDF2UHpxSEZFeGJhZ3RIAR4Dl1O1HpbrpfSrg3liVvhuaA-HX8i0kdHhtiD-HwOhEtuZy4RdX7F-akcdyQ_aem_kZJKHeQmWrc7IdREyF-3DQ.

Facebook

Twitter



Shares