CAPTAIN HOLLYWOOD PROJECT се присъединява към Spice music festival 2024

Пионерите на евроденс музиката с над 20 милиона албума, продадени по целия свят, пристигат в Бургас за шестото издание на SPICE Music Festival!

Програмата на SPICE Music Festival 2024 (2 и 3 август) става все по-неустоимо за феновете на музиката на 90-те! Освен вече обявените артисти, към програмата се включва и Captain Hollywood Project.

Тони Доусън – Харисън, известен като Captain Hollywood, е един от първите брейкденс артисти в Европа, успял да достигне първите места в класациите като самостоятелен артист, без каквато и да е помощ от звукозаписна компания. Музикант, рапър, певец и продуцент, създал световни хитове като „More & More„, „Only With You„, „All I Want“ и „Impossible„, които и до днес са неизменна част от музикалната сцена и класациите с музика от 90-те.

Като продуцент и хореограф Тони Доусън работи със световноизвестни артисти като Old Dirty Bastard (WutangClan), Crazy Bones (Bone, Thugs & Harmony ), Ник Картър (Backstreet Boys), DJ Bobo, Haddaway, Turbo B и много други. В Бургас Captain Hollywood Project пристигат с новото лице на групата Рей Томсън – истинска находка за Captain Hollywood Project, подбран и обучен специално за проекта. Освен невероятен шоумен, Рей е и професионален Tae Бo треньор – атрактивна комбинация, която ще видим на сцената на SPICE Music Festival.

„2024 г. ще бъде вълнуваща година за Captain Hollywood Project, нова енергия и атрактивно шоу, което представя емблематичния ни стил от 90-те“, заканват се артистите, които ще се качат на една сцена в Бургас заедно с E-Type, 2 Unlimited, Haddaway, Fragma, Gareth Gates, John Newman, Panjabi MC, David Tavare, Italo Brothers, Evi Goffin ex-Lasgo, Groove Coverage, KLF feat. GODDESS, Wanda Dee.

Билети за SPICE Music Festival 2024 могат да бъдат закупени онлайн от Ticket Station Bulgaria, както и в магазини На Тъмно. С оглед запазване комфорта на всички посетители и продадените до момента двудневни билети, еднодневните ще бъдат ограничени до 1000 бр. на ден. Не губете време, гарантирайте си място на SPICE Music Festival още сега!

SPICE Music Festival се организира от „Културно-масова дейност“ ЕООД с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY – станция номер 1 за музика от 90-те!

