Цанко Цанков направи постижение в река Дунав за 24-часово индивидуално непрекъснато плуване без неопрен и помощни средства.

Той финишира в Оряхово, където беше посрещнат от развълнувана публика.

24 часа, 30 минути и 08 секунди е състезателното време, което постигна българският плувец. Разстоянието, което измина, е 135 километра. Официалният съдия Велислав Цеков – председател на съдийската комисия на Българската федерация по плувни спортове, обяви, че постижението е успешно. Цанко Цанков тръгна от Видин и разказа на финала в Оряхово, че е преминал тежки кризи на преумора.

Facebook

Twitter



Shares