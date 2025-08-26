вторник, август 26, 2025
Последни:
Региона

Цанко Цанков направи постижение в река Дунав за 24-часово индивидуално непрекъснато плуване

Редактор

Цанко Цанков направи постижение в река Дунав за 24-часово индивидуално непрекъснато плуване без неопрен и помощни средства.

Той финишира в Оряхово, където беше посрещнат от развълнувана публика. 
24 часа, 30 минути и 08 секунди е състезателното време, което постигна българският плувец. Разстоянието, което измина, е 135 километра. Официалният съдия Велислав Цеков – председател на съдийската комисия на Българската федерация по плувни спортове, обяви, че постижението е успешно. Цанко Цанков тръгна от Видин и разказа на финала в Оряхово, че е преминал тежки кризи на преумора.

Интересно от мрежата

Вижте още

Габрово получава близо 17 млн. лв. за иновационна долина

Редактор

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов  е носител на наградата „Зелен флаг“

Редактор

Пловдивският митрополит Николай ще открие Библейска ботаническа градина в двора на храм „Св. вмчца Неделя“ в Старинен Пловдив

Редактор

Pin It on Pinterest