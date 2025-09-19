Бургазлията Никълъс Кралев – дипломат и журналист от Financial Times и The Washington Times, представя книгата си „Дипломатическите умения“ в Библиотеката

Дипломатът и журналист Никълъс Кралев се завръща в Бургас с книгата си „Дипломатическите умения“.

Срещата с него е на 26 септември от 18.30 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека.

Никълъс Кралев е бивш кореспондент на Financial Times и The Washington Times. Той има богат журналистически и дипломатически опит, придобит по време на пътувания по света с четирима държавни секретари на САЩ – Хилари Клинтън, Кондолиза Райс, Колин Пауъл и Мадлин Олбрайт. Автор е на книгите Diplomatic Tradecraft и America’s Other Army, посветени на американската дипломация и външната политика.

Кралев е изпълнителен директор на Международната Дипломатическа академия във Вашингтон, където се подготвят стотици дипломати.

Никълъс Кралев споделя, че именно две исторически дати – падането на Берлинската стена и атентатите от 11 септември – са го подтикнали да се посвети на журналистиката и впоследствие на дипломацията.

Неговото кредо е, че „дипломацията е начин на живот, не просто професия“, и че тя е най-голямата надежда за света.

Заповядайте на срещата с Никълъс Кралев в Библиотеката – един от малкото българи, присъствал зад кулисите на световната дипломация. Очаква Ви вдъхновяващ разказ за силата на диалога пред алтернативата на войната и нейните унищожителни средства !

