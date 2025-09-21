неделя, септември 21, 2025
Последни:
Региона

Бургаското Християнско братство“ Ал.Г. Коджакафалията“ зарадва 13 деца в нужда за новата учебна година

Редактор

С благословията на Сливенския митрополит Арсений, бургаскато Християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“, подпомогна и зарадва 13 деца от село Зидарово, общ. Созопол с училищни раници и материали.

Отец Стелиян Кунев посрещна малките гости в храм „Св. Георги Победоносец“ като им разказа за делото на светите братя Кирил и Методий – за азбуката и превода на Библията, насочи вниманието им към това колко е важно учението. Напомни им, че през настоящата година се отбелязват 1160 години от Покръстването на българския народ и 1170 години от създаването на българската азбука.

Доброволците от християнското братство, сред които най – малката е само на 9 години, започват работа по организиране и реализиране на благотворителната кампания за Рождество Христово, която има за цел да подпомогне с хранителни продукти изпадналите в нужда.

Банкова сметка, храм „Св. Георги Победоносец“, с. Зидарово: BG51STSA93000026410720

Интересно от мрежата

Вижте още

В Ямбол започна изграждането на нов физкултурен салон в Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Редактор

През октомври Русе ще бъде домакин на регионален форум  за Северна България, посветен на бъдещето на енергийните общности

Редактор

Търговско изложение „С любов към българското“ в Разград през следващата седмица

Редактор

Pin It on Pinterest