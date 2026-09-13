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Бургаските пожарникари превръщат пожарната безопасност в приключение за децата

Недялко Тенев

Пожарникарят Стийв се присъединява към истинските огнеборци на 15 септември пред Морското казино

Бургаските пожарникари и Пожарникарят Стийв ще посрещнат деца и родители на специално събитие, посветено на пожарната безопасност. Инициативата ще се проведе на 15 септември от 17:00 до 19:00 часа пред Културен център „Морско казино“, съобщиха от РДПБЗН – Бургас.

Малчуганите ще могат да разберат как преминава един ден от живота на пожарникаря, какво включва специалната му екипировка и как се използва пожарната техника. Основен акцент ще бъдат правилата за предотвратяване на пожари и правилното поведение при опасна ситуация.

Към истинските огнеборци ще се присъедини и Пожарникарят Стийв, главен герой от едноименния спектакъл на Държавен куклен театър – Бургас. Чрез игри и демонстрации той ще помогне важните правила за безопасност да бъдат представени по достъпен и забавен начин.

Децата ще могат да се качат в истинска пожарна кола, да облекат пожарникарска екипировка, да разговарят с огнеборците и да научат повече за тяхната професия.

Преди демонстрациите, между 16:30 и 17:00 часа на откритата сцена „Охлюва“, ще бъдат наградени победителите в областния етап на националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“.

Седмица на пожарната безопасност с богата програма

Инициативата е част от проявите на РДПБЗН – Бургас по повод Седмицата на пожарната безопасност и професионалния празник на пожарникарите – 14 септември.

От 14 до 17 септември сградата на РДПБЗН – Бургас ще бъде отворена за посетители. На 14 септември ще се състои официалното честване на професионалния празник с награждаване на отличени служители, поднасяне на цветя в памет на загиналите при изпълнение на служебния си дълг и водосвет за здраве.

На 16 септември пожарникарите ще участват в турнир по плажен волейбол на Северния плаж, а на 18 септември стадион „Лазур“ ще бъде домакин на турнира по пожароприложен спорт за купа „Бургас“ 2026. В него ще се включат отбори от Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Кърджали, Русе и Велико Търново.

Всички прояви са с вход свободен, а организаторите канят жителите и гостите на Бургас да се включат в инициативите и да се запознаят отблизо с работата и подготовката на пожарникарите.

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