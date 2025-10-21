Бургаският Окръжен съд откри съдебната учебна година с посещение в ПГРЕ „Г. С. Раковски“

С открит урок за разделението на властите и структурата на съдебната система бе открита съдебната учебна година, която за пореден път ще провеждат съвместно Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас.

Двете съдебни институции ще изнасят кратки лекции пред ученици от бургаските училища в рамките на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Окръжният съдия Симеон Михов гостува на учениците от XI „A“ клас в училище ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас.

Той разказа пред децата за отговорностите на магистратите и за значението на справедливостта в обществото. От своя страна учениците проявиха активност и задаваха въпроси, свързани с реални казуси. Посещението на съдия Михов имаше за цел да повиши правната култура на младите хора и да ги насърчи към активно гражданско поведение.

„Съдебната система е противопоказна за хора, които смятат, че за сложните проблеми имат прости решения. По делата всеки съдия е длъжен да изслуша и двете страни, независимо колко на пръв поглед едната теза може да се вижда неправилна отстрани. В борбата с престъпността е добре да знаете и собствената си отговорност пред обществото. Ако станете свидетели на престъпление,помислите си дали собствената ви съвест ще ви позволи да замълчите“, сподели съдия Михов пред учениците.

Учениците получиха като подарък малка книжка – Конституцията на Република България и правни образователни материали за органите на съдебната власт и защитата в дигиталния свят, осигурени по програмата от Висшия съдебен съвет.

Facebook

Twitter



Shares