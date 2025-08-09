събота, август 9, 2025
Бургаският храм „Св. Богородица“, обновен, ще посрещне миряните в неделя

Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений ще отслужи света архиерейска света литургия в бургаския храм „Успение на Пресвета Богородица“ („Света Богородица“).

По този начин ще бъде извършено обновление на храма, който беше затворен за служби в продължение на три месеца. След основен ремонт, който включваше монтиране на подово отопление и подмяна на старите мраморни плочи, църквата отново отваря врати за миряните в навечерието на храмовия празник.

Архиерейската света литургия ще започне в 09.00 часа на 10-ти август, неделя.

