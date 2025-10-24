Бургаски учители преминаха обучение, свързано с климатичните промени

В Бургас се проведе обучението „Климатичните промени: проектно-базирани дейности за учене и действие“, организирано от Преподаваме.бг в партньорство с Общината.

Обучението събра учители от различни училища в общината, които поставиха основата на темата, свързана с опазването на околната среда, устойчивото развитие и отговорното отношение към природата. В хода на работата участниците споделиха идеи за създаване на ученически проекти, които да насърчават активното учене и реалното действие в общността.

Учителите демонстрираха желание за сътрудничество не само в рамките на своите училища, но и между училищата в региона.

Предстои провеждането на онлайн сесия, по време на която участниците ще развият идеите си за проекти с учениците. Най-добрите уроци ще бъдат качени на платформата Преподаваме.бг.

Община Бургас ще продължи да подкрепя инициативи, които насърчават иновативното преподаване, ученето чрез действие и формирането на екологична култура у децата и младите хора.

