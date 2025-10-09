Бургаски ученици премериха сили във волейболна среща по Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Бургаски ученици от Професионална гимназия по транспорт и Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н.Д. Зелинский“ премериха сили във волейболна среща по Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“.

Приятелската волейболна среща между училищните отбори премина при изключително оспорвана игра, изпълнена с много енергия, спортсменство и желание за победа.

И двата отбора показаха отлична подготовка и толерантност на игрището, превръщайки спортното събитие в истински празник на феърплея. Макар и само с две точки разлика учениците от Професионална гимназия по транспорт надделяха и „взеха“ мача с 3:2 гейма.

С подобни инициативи младите хора доказват, че спортът е не само съревнование, но и средство за приятелство и сплотеност.

Facebook

Twitter



Shares