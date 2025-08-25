Бургаски младежи представят „Pierrot“ – новият глас на театралната култура

На 29 август от 18:00 часа в Международния конгресен център (на Морска гара) ще се състои представянето на младежкия проект „Pierrot“.

Той е изцяло създаден от четирима бургаски ученици и представлява онлайн платформа, която предоставя подробна информация за всички театрални постановки в страната.

Целта ѝ е да улесни достъпа на младите хора до театралното изкуство и да насърчи активния диалог в театралната общност, като дава възможност на всеки регистриран потребител да споделя мнение, коментар, ревю или рецензия за вече отминали представления.

Преди няколко месеца младият екип спечели финансиране за своя проект в размер на 4 548 лева в категорията #BeLocal – Култура, изкуство и историческо наследство от най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за нашето утре“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Ментор на четиримата е екипът на Младежкия международен център в Бургас, който ги подкрепя в изпълнението на идеята и ги напътства за постигането на заложените цели.

Настоящата публикация е разработена по проект “Pierrot”. Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за нашето утре“, в партньорство с Фондация за граждански инициативи и Български дарителски форум.

