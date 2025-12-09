Бургаски каратеки ще представят България на Световното първенство в Саудитска Арабия

Спортен клуб „Сентоки – Бургас“ с гордост обявява, че четирима негови състезатели бяха официално селектирани да представят България на предстоящото Световно първенство по киокушин карате, което ще се проведе в Саудитска Арабия от 10 до 14 декември 2025 г.

Това са Илия Топал, Иван Горчев, Рая Иванова и Калина Първанова – едни от най-изявените и перспективни състезатели на клуба, доказали своята отлична подготовка, характер и високи спортни резултати през годината.

Изборът им за националния отбор е признание както за личните им постижения, така и за професионалната работа на треньорския екип на СК „Сентоки – Бургас“. Важна роля в подготовката им има Живко Андреев, който е едновременно треньор в клуба и национален треньор на България по киокушин карате. Под негово ръководство състезателите развиват своята техника, дисциплина и увереност, необходими за изява на световно ниво.

През последните състезателни сезони клубът постигна впечатляващи успехи на международно ниво. На Световната купа във Варна 2025, в която участваха 347 състезатели от 27 държави, каратеки от „Сентоки – Бургас“ спечелиха световна титла чрез Рая Иванова, бронзови медали чрез Илия Топал, Гергана Маринова и Габриела Димитрова, както и специална награда за висок боен дух за Илия Топал.

Също така, на IFK Световното първенство в Лайпциг, Германия, едно от най-престижните събития в световния киокушин календар, участие взеха над 800 бойци от близо 40 държави. Първенството се проведе в QUARTERBACK Immobilien Arena.

Трима състезатели на СК „Сентоки – Бургас“ – Рая Иванова, Калина Първанова и Иван Горчев – се класираха сред медалистите, изкачвайки се на почетната стълбичка, постижение с голямо значение за Бургас и за България. Представителите на клуба демонстрираха изключителна подготовка, характер и конкурентоспособност на най-високо световно ниво.

Клубът постигна и нов силен международен успех на IFK Откритото Източноевропейско първенство, проведено на 29.11.2025 г., където неговите състезатели завоюваха четири златни медала чрез Гергана Маринова, Биляна Първанова, Анна-Кръсти Проичева и Ярослав Фегоров, показвайки отлично ниво на техника, бойцов дух и дисциплина.

На национално ниво СК „Сентоки – Бургас“ продължава да бъде сред най-успешните и утвърдени карате клубове в България. През годината състезателите му участваха в множество държавни първенства, национални купи и турнири в различни региони на страната, включително и силното участие в Камчия, откъдето Рая Иванова (1-во място), Гергана Маринова (3-то място) и Габриела Димитрова (3-то място) отново се завърнаха с отличия. Постоянството в тези изяви допълнително утвърждава клуба като водещ център по Киокушин карате в България.

Цитат от треньора и национален селекционер Живко Андреев:

„Гордея се с нашите състезатели и с развитието им през годината. Те доказват, че когато има труд, дисциплина и силен характер, резултатите неизбежно идват. Вярвам, че на Световното първенство ще представят България и Бургас достойно.“

Участието на състезателите на СК „Сентоки – Бургас“ на световната сцена е повод за гордост както за клуба, така и за целия град. Очаква се те да защитят по най-добрия начин цветовете на България и да покажат бойния дух, присъщ на каратеки от СК „Сентоки – Бургас“.

