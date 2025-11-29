Бургаски изпълнители и творци се включват в благотворителен концерт в подкрепа на Наско

Известни бургаски изпълнители,народни състави, вокални и танцови групи ще се включат в Благотворителния концерт в подкрепа на Атанас Стоянов – Наско на 30 ноември в Културен дом НХК.



Сред участниците са Мустафа Чаушев и Ажда Чаушева, трио” Дежа Вю”, дует “Бургас”, Галя Ичеренска, Мария Цветкова Маджарова, успешния танцов тандем по спортни танци Валерий Койчев и Ивана Кирова и др.

Организатор на проявата е Петя Узунова, с подкрепата и помощта на много хора.

Билетите, на цена 20 лева, са в продажба на касите на НХК.

Наско е бургазлията, чиято лична история трогна стотици хора и ги обедини в кауза.

В деня на раждането на първото си дете, чакано седем години, той пое тежкия път към Турция- за лечение и химиотерапия на остра форма левкемия. Диагнозата застигна младия баща внезапно и напълно случайно- той дарява кръв за операция на своя близка, но бързите изследвания разкриват проблем в кръвната картина. Следват още няколко теста, за да се потвърди окончателната диагноза.

Наско се лекува в болница в Турция, а лекарите дават голям шанс за излекуване, ако му бъде присаден костен мозък.

Средствата от концерта ще бъдат използвани за трансплантацията.

