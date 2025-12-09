Бургаски автори ще получат финансиране от Министерството на културата

Министерството на културата е одобрило проектите на четирима бургаски автори, които ще получат финансиране по програмата „Творчески проекти в областта на културата“. Списъкът с одобрените заглавия е публикуван в сайта на Министерството на културата.

Критериите тази година са завишени, като финансиране получават тези предложения, които са събрали над 24 точки, като максималният брой точки е 30.

Експертната комисия оценява по три критерия:

– Литературна стойност

– Мястото на произведението в съвременния контекст.

– Рецепция на автора до този момент.

Четиримата бургаски автори са: Иван Сухиванов с „Опит/и във въображението“ – 30т.

Калина Телянова с „На едно крило разстояние„- 27т.,

Райна Маркова с „Преомагьосване“ – 26т.,

Елка Василева с „Сиромашко лято за душата“ – 25т.

Срокът за изпълнение на проектите е 1 година от датата на подписване на договора с Министерството на културата.

