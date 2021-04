Бургаската опера на вълната на мюзикъла с Music Of The Night

Концертният спектакъл ще представи хитови заглавия от музикалната колекция на американския мюзикъл

След музикалната комедия за малки и големи „Четиримата близнаци“ /на 11 април, в 11 часа, в Зала Опера/, в която солистът на Бургаската опера Бранимир Недков, баритон, изпълнява цели четири роли – на близнаци, всеки от които с различен характер и ценности, на 13 април, от 19.00 часа, също в залата на Операта, младият талантлив баритон ще представи една атрактивна концертна програма, обединена от надслова Music Of The Night. Посланието на концертния спектакъл е инспирирано от едноименното заглавие на прочутата песен от мюзикъла „Фантомът на операта“ от Андю Лойд Уебър.

Във вторник вечерта в залата на Бургаската опера ще прозвучат незабравими хитове, превърнали се в класика, обединени от общата музикална концепция на американската мюзикълна продукция. А тя е символ на жизненост, предизвикателно хвърлена ръкавица към еднообразието и инерцията, на специфичен стил и светоусещане.

В програмата на концерта са включени емблематични мелодии от мюзикъла „Чикаго“ от Джон Кандър – „Аll I Care About Is Love”, Razzle Dazzle”, както и “Master Of The House” от „Клетниците“ от Клод-Мишел Шьонберг, „So In Love” от „Целуни ме, Кейт!“ на Коул Портър, „Тhe Impossible Dream” от „Човекът от Ла Манча“ на Мич Лий, “What A Beautiful Morning” от мюзикъла „Оклахома“, музика Ричард Роджърс, „Аll The Things You Are” от мюзикъла „Много топло за май“ от Джером Керн и други популярни заглавия, превърнали се в част от нашия емоционален бекграунд, връщащ хубавите спомени, като в кинолента от златните романтични години на Седмото изкуство…

Освен главното действащо лице в концерта на 13 април – Бранимир Недков, който ще създаде мост между музикалните произведения и публиката, в концертния спектакъл на рояла ще му партнират – като пълноправни участници в пресъздаването на цялостното настроение, Дария Кръстева и Нина Райхел. В атрактивната селекция от хитови произведения вземат участие и певиците Весела Апостолова, Стефка Христозова, Калина Попова, както и балетна двойка – за внасяне на динамичен и цветен елемент в програмата, характерен за мюзикълния жанр.

За солиста Бранимир Недков:

Бранимир Недков Георгиев, баритон, е роден на 17.06.1991 г. в гр. Бургас. През 2010 г. завършва НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – гр. Бургас със специалност „класическо пеене“. През 2014 г. завършва НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – гр. София със специалност „класическо пеене“ в класа на Проф. Илка Попова. От 2019 г. работи в Държавна опера – Бургас като артист – солист. Репертоарът му включва: Папагено от операта „Вълшебната Флейта“ – В. А. Моцарт, Мазетто от операта „Дон Жуан“ – В. А. Моцарт, Данкайро от операта „Кармен“ – Жорж Бизе, Бил Колхоун от мюзикъла „Целуни ме, Кейт“ – Коул Портър, Папакода от оперетата „Една нощ във Венеция“ – Йохан Щраус, Йозеф от оперетата „Виенска Кръв“ – Йохан Щраус, Джек от мюзикъла „Лелята на Чарли“ – Оскар Фелцман, Червеният котарак от операта за деца „Алиса в страната на чудесата“ – Александър Йосифов, Патиланчо от „Патиланци“ – Александър Йосифов, Белчо, Черньо, Пъстрьо и Желчо от музикалната комедия „Четиримата Близнаци“ – Георги Костов, Иван от „Българи от старо време“ – Асен Карастоянов.

На рояла:

Дария Кръстева, пиано:

Дария Кръстева е родена на 18.09.1995 г. в гр. Поморие. Започва да свири на пиано от 7-годишна в музикалната школа към читалище „Светлина“ – Поморие с преподавател Елена Илиева. Продължава своето обучение в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ — гр. Бургас. Нейни преподаватели са Ирина Иванова, Ваня Пенева и Юлия Ненова. Завършва пиано в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ — гр. София като ученичка на проф. Йовчо Крушев и проф. Димо Димов. През 2018-2019 г. учи в класа на проф. Джорджиа Алессандра Брустиа в консерватория „Клаудио Монтеверди”, Болцано, Италия. Получава многобройни отличия от различни форуми.

XIX Национален конкурс „Върбан Върбанов” – Трета награда

XX Национален конкурс „Върбан Върбанов” – Втора награда

Международен фестивал „Слънце, радост, красота” – Трето място (2011 г.)

Международен конкурс на изкуствата „Радост на брега” – Първо място (2011 г.)

I Международен конкурс за пианисти „Скрябин – Рахманинов” – III награда и бронзов медал

Академичен конкурс „Прокофиев – Ненов“ – III награда

Наградена от община Поморие за активно участие в културния живот на града (2012 г.) Наградена е два пъти от Община Бургас за постигнати високи резултати в областта на музиката (2011 г, 2013 г.). Активен участник в „Свободна сцена на младия изпълнител”.

Участвала в майсторски класове на проф. Марина Капацинская, проф. Д-р Атанас Куртев, проф. Иван Дончев, проф. Маргарита Кръстева, проф. Джорджия Алесандра Брустиа, проф. Стефано Боцоло, проф. Кристиано Бурато, проф. Дениз Арман Джелънби, проф. Луиджи Мариани, проф. Питър Тюит, проф. Мартино Тиримо, проф. Боян Воденичаров, проф. Томислав Байнов и др.

Корепетитор на Дамски хор Анхиало (гр. Поморие) от 2012 г. до 2014 г.

От 2012 г. активно изнася солови рецитали и е участник в различни тематични вечер. Участник е в „Бургас — най-добрият град за живеене“ със самостоятелен рецитал. Участвала е в различни музикални събития като: „ОБИЧАМ БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА“ в концертен комплекс „България“ , Заключителен концерт на Шопеновото общество в Полски институт и др.

Има участия като солист на камерен оркестър „Орфей“ гр. Перник (диригент Райчо Христов), на Студентски камерен оркестър към НМА “Проф. Панчо Владигеров“ — гр. София и на Академичен Струнен Оркестър към НМА “Проф. Панчо Владигеров“ — гр. София. През 2019 г. участва в три рецитала в Швейцария във Великденското турне Montcherand-Geneva-Fribourg През 2019 г. – участник в пиано седмицата Лондон-Бозен (майсторски класове, семинари и концерти) През октомври 2019 г. започва работа като корепетитор в Държавна опера — Бургас. През м. юни 2020 г. дебютира като солист на оркестъра на Бургаската опера с Концерт за пиано и оркестър No 12 от В. А. Моцарт.

Нина Райхел, пиано:

Завършила е Музикалното училище „Добрин Петков“ в Пловдив с отличен успех, след това завършва АМТИИ – Пловдив, специалност „Педагогика с пиано, ударниинструменти и композиция“. Занимава се с пеене от 20 години и любимите й стилове са: джаз, Bossa Nova и композиторите на Бродуей. Има професионален опит като педагог, пианист и вокален изпълнител. Работи като корепетитор в Държавна опера – Бургас.